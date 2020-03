Initialement prévu le 18 avril, le concert de Baaba Maal est finalement reporté au 30 mai prochain au Zénith. Ce report est dû à la forte présence du coronavirus en France.

Les impacts de la Covid-19 n’épargnent aucun secteur et… aucun artiste. Le concert de Baaba Maal, initialement prévu le 18 avril au Zenith de Paris, est reporté au 30 mai prochain. L’annonce a été faite, hier, par le manager du Roi du Yella, Oumar Wade, au cours d’une conférence de presse tenue à Dakar.

’’Nous avions envisagé d’organiser pour le 18 avril le lancement du 35e anniversaire de l’orchestre Dandé Lénol de Baaba Maal. Mais compte tenu de la maladie du coronavirus qui sévit actuellement en Europe et particulièrement en France, on va surseoir à cet évènement et l’organiser le 30 mai’’, a-t-il fait savoir.

Ce report est surtout consécutif à la décision du gouvernement français de renforcer son plan de lutte contre la propagation du coronavirus et d’aller au stade 2. Ce qui implique l’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes jusqu’au 15 avril. Une mesure qui concerne tous les types de manifestation. Le staff de Baaba Maal a été informé de cette décision le 4 mars dernier, à la sortie de la deuxième circulaire du ministère français de la Santé. La première limitait les manifestations à 5 000 personnes.

Selon les dernières tendances, la France compte 2 281 cas confirmés, dont 48 décès. La crise étant plus aigüe, les restrictions deviennent plus contraignantes. Bien évidemment, ce concert du lead vocal du Dandé Lénol ne pouvait échapper à ces dernières mesures, puisque le Zénith de Paris a une capacité d’accueil de 6 293 places et presque tous les billets mis en vente dans le cadre de ce show ont été vendus. Il n’en restait que 36.

Actuellement, la plupart des fans de Baaba Maal restent sereins, d’après Oumar Wade. D’ailleurs, ce dernier estime qu’ils étaient sceptiques quant à la tenue de l’évènement, à cause de l’évolution de l’épidémie. ‘’Les fans s’y attendaient. Nous même, en ce qui nous concerne, considérons qu’il vaut mieux préserver les vies humaines que de chercher à organiser des manifestations culturelles qui pourraient engendrer des conséquences néfastes’’, a lancé le manager.

A ceux qui avaient déjà acheté leur billet de concert, Oumar Wade leur annonce que de nouveaux tickets seront imprimés dès le début du mois d’avril. Il les invite ainsi à échanger les anciens tickets contre les billets qui seront nouvellement émis. Oumar Wade espère que la date du 30 mai, choisie d’un commun accord avec le coproducteur de l’évènement, l’agence Harissa Music, ‘’sera la bonne’’. D’autant plus qu’elle coïncidera avec l’après fête de la Korité. Dans tous les cas, il croise les doigts, souhaitant que la maladie soit bien maitrisée.

Présentement à New York pour un concert sur invitation de la chanteuse béninoise Angelique Kidjo, Baaba Maal sera, en principe, de retour à Dakar mardi prochain. Outre son concert au Zénith, le lead vocal du Dandé Lenol prestera en Mauritanie le 6 juin, puis en Afrique centrale en octobre et enfin en Gambie et au Sénégal au mois de novembre.

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)