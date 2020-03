Les membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire (Frapp) saluent les mesures prises par le gouvernement pour contrer le coronavirus, listent moult manquements dans le secteur de la santé et formulent des recommandations.

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine/France Dégage (Frapp) lance la campagne ‘’Corona dégage !’’, en guise de contribution à la lutte contre la pandémie. Une manière d’exprimer tout son ‘’soutien à nos soldats de la santé et de l’action sociale qui sont en ligne de front’’. L’annonce a été faite, hier, par le mouvement citoyen, à travers un communiqué.

À cet effet, le Frapp invite tous ses membres appelés ‘’révolutionnaires’’ ainsi que ses sympathisants et les populations à se mobiliser pour barrer la route au coronavirus. Par ailleurs, il invite Noo Lank et Aar Li Nu Bokk à la mise sur pied d’un comité national de crise citoyen pour suivre l’évolution de la situation, mais aussi et surtout ‘’être à l’avant-garde de la lutte citoyenne contre le coronavirus’’. Il demande également aux citoyens d’assumer pleinement leur devoir individuel, face au coronavirus, et de se solidariser. ‘’Ne doivent triompher aujourd’hui ni égoïsme ni concurrence. Mais solidarité, complémentarité, responsabilité’’, estime le mouvement citoyen.

‘’Augmenter le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale’’

Le Frapp prend acte des mesures prises par le gouvernement de Macky Sall contre le coronavirus. Mais ne manque pas d’énumérer les nombreux manquements qui paralyseraient le système sanitaire sénégalais, en cas de flambée : 1 infirmier pour 8 000 habitants au lieu de la norme d’un infirmier pour 300 habitants ; 1 agent du service d’hygiène pour 33 000 habitants ; 1 hôpital pour 542 403 habitants ‘’loin de la norme’’ d’un hôpital pour 150 000 ; 1 seul centre de mise en quarantaine ‘’qui ne répond même pas aux normes, après 60 ans d’indépendance…’’

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le mouvement des ‘’révolutionnaires’’ propose à l’Etat de voter une loi de finances rectificative augmentant le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui a connu une baisse de 7 %, de 2019 à 2020. Car, pour les activistes qui composent ce mouvement, ‘’les ressources du pays doivent bénéficier à tous et surtout en période d’épreuve’’.

Ils recommandent aussi l’augmentation des centres de mise en quarantaine, dans un premier temps (un centre par département par exemple), puis dans un second, le lancement de la mise sur pied d’unités de virologie nationales. Avant d’exiger du gouvernement la mise à disponibilité des produits (gels, masques…).

Le Frapp a la conviction que nos agents de santé et de l’action sociale, ‘’malgré la faiblesse des moyens, et notre peuple’’ surmonteront cette épreuve du coronavirus. Mais pour ce faire, il estime qu’il faudra une Afrique fédérale et ‘’libérée de l’impérialisme’’. ‘’Pour le Frapp, le Sénégal et l’Afrique de demain ne peuvent plus continuer à être exploités, opprimés, dominés, appauvris par le néocolonialisme et le parasitisme de ses élus. L’Afrique de demain, c’est un gouvernement fédéral avec une politique de santé commune, une politique commune de l’emploi, une politique agricole commune… et non des micro-Etats incapables’’, déclare le mouvement.

Une réponse panafricaine

Plus qu’hier, ce mouvement citoyen a la conviction que cette ‘’nécessité d’un gouvernement fédéral africain’’ repose sur la souveraineté alimentaire, sanitaire, monétaire, de la souveraineté budgétaire et l’appui sur les entreprises nationales.

Toutefois, le Frapp souligne que ‘’la coopération est possible. Mais continuer à être dépendants, ce n’est pas possible’’. ‘’Sans indépendance économique et politique, point de système de santé capable de protéger notre peuple’’. Ainsi, la possibilité de solliciter la coopération médicale de la Chine, de Cuba est souhaitée.

Si le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine/France Dégage se dit satisfait de la fermeture des frontières sénégalaises avec certains pays par le président Macky Sall, même si ‘’elle est intervenue avec un certain retard’’, il tient à dire au peuple que ses membres ne peuvent donner un blanc-seing aux élus du peuple.

Ainsi, les membres de Frapp, qui estiment que leur ‘’rôle de veille et d’alerte est nécessaire aujourd’hui plus que jamais,’’exigent au gouvernement de faire preuve de transparence dans la gestion de cette crise, mais aussi des ressources naturelles du pays’’.

‘’Nous invitons l’Etat, tout au long de cette lutte contre le corona, à donner les chiffres vrais sur le nombre de malades et à gérer de manière transparente les ressources du pays’’, disent-ils.

Ils ajoutent : ‘’L’Etat doit aussi se rappeler que le Sénégal ne se réduit pas à Dakar. Le Frapp demande à l’Etat de veiller à ce que tous les citoyens puissent disposer de nourriture, car le risque est grand que les rushes sur les aliments affectent les couches vulnérables.’’

BABACAR SY SEYE