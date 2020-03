Touba est en passe de ne plus être l’épicentre de la Covid-19 au Sénégal. Les patients atteints de cette maladie guérissent et aucun nouveau cas n’a été noté, dernièrement, dans la cité religieuse où sera construit un centre qui va traiter toutes les pathologies d’origine virale.

La cité religieuse de Touba n’est plus l’épicentre de la Covid-19. Aucun nouveau patient souffrant de cette pathologie n’a été noté, la semaine passée. La révélation est du docteur Mamadou Dieng, le médecin-chef de la région médicale de Diourbel. ‘’La situation est parfaitement sous contrôle, parce que, depuis six jours, on n’a pas de cas positif. Le dernier cas qu’on a eu, c’était le contact du premier cas qui est positif. Sinon, on n’a pas vraiment de cas positif’’, a confié la blouse blanche, en marge d’une visite de chantier du centre de traitement construit dans l’enceinte de l’héliport de Touba Mosquée par le Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous). ‘’Il y a 48 heures, deux malades ont été déclarés guéris. Ils ont même quitté le centre. Aujourd’hui (samedi), au niveau du centre de traitement, on a hospitalisé 17 malades dont un qui nous est venu de la région de Fatick. Au total, il y a 16 malades à Touba qui sont hospitalisés au centre de Darou Marnane. Leur état clinique évolue favorablement’’.

Le médecin-chef renseigne que, ‘’parmi les familles mises en quarantaine, il y avait quatre concessions au total. L’une d’elles a bénéficié d’une levée de la quarantaine depuis vendredi. Il reste trois concessions qui sont en train d’être suivies. Certainement dans les jours à venir, nous allons lever cette quarantaine’’, poursuit-il.

Cette visite de chantier s’est faite en présence du gouverneur de la région, par ailleurs Président du Comité régional de gestion des épidémies. Gorgui Mbaye a dit toute sa satisfaction de la construction du centre ultramoderne de traitement de Touba. À propos des dons reçus, le gouverneur souligne : ‘’Le comité régional distribue tous les articles qu’il reçoit, en temps réel, après avoir identifié les besoins. Mais il faut convenir avec moi que nous n’avons pas la possibilité de satisfaire toutes les demandes. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de mettre tous les produits sanitaires dans toutes les maisons, dans tous les ‘daaras’. Ce n’est pas possible. Je demande aussi à ceux qui accueillent les enfants de prendre sur eux la responsabilité de les protéger. Bien sûr, nous les accompagnons. D’ailleurs, lundi, on va appuyer le Conseil régional de la jeunesse pour leur permettre d’appuyer les ‘daaras’et les familles vulnérables.’’

Du côté de Mbacké, le médecin-chef du district sanitaire renseigne qu’une dizaine de Sénégalais revenus d’Europe ont été testés, mais aucun d’entre eux n’a été déclaré porteur du virus. À noter que les handicapés, par la voix de Médoune Thiam, ont déploré le fait qu’ils n’ont pas reçu encore l’appui du comité régional des épidémies.

Boucar Aliou Diallo