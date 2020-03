Pendant que les spéculations vont bon train, l’administration du Lycée Demba Diop de Mbour a décidé de prendre à bras le corps la sensibilisation sur les règles de conduite et d’hygiène pour barrer la route au coronavirus. Le temps d’une pause, le Proviseur Yankhouba Niassy, entouré de son corps professoral, de son administration et de l’infirmier du Lycée, a rassemblé les trois mille et quelques potaches que compte l’école pour les imprégner davantage de la situation, mais également,leur rappeler leur statut de vecteur d’information auprès de leurs familles respectives, de leurs quartiers et de leur entourage. « J’ai pensé que je n’ai pas le droit de me taire. Je dois communiquer avec mes enfants que vous êtes ».

Dans ce cadre, le chef d’établissement a invité ses potaches à la sérénité. « Soyons sereins, nous sommes des croyants, nous sommes civilisés. Nous mettrons en pratique la propreté et notre croyance », a lancé M. Niassy. Qui exhorte les élèves à un changement radical des comportements de tous les jours, car, selon lui, « on ne peut pas être confronté à une situation aussi sérieuse et continuer certaines habitudes ». Pour le Proviseur, chacun doit sentir avoir pris quelques précautions supplémentaires dans ses habitudes quotidiennes. « Considérons que la première prévention, c’est notre propreté, notre hygiène ».

Et le Proviseur de rappeler : « Nous sommes tous sentinelles du Sénégal, à ce titre, si vous voyez un cas suspect, si vous remarquez un cas suspect, on ne doit pas le taire, vous devez appeler au numéro vert 800 00 20 20 ». Enfin, il invite ses élèves à relayer cette information dans leurs familles, dans leurs groupes WhatsApp, et dans tous leurs réseaux sociaux. « Nous devrons ensemble combattre ce virus, pour le bouter hors de chez nous », a-t-il conclu.

IDRISSA AMINATA NIANG