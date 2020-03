La Conférence épiscopale du Sénégal recommande, à l’occasion des diverses assemblées de prière, de surseoir, jusqu’à nouvel ordre, au baiser de paix qui précède la communion et de recevoir le Corps du Christ dans la paume des mains. Cela permet de mieux respecter les règles d’hygiène de lutte contre l’épidémie du Covid-19.

Hier, dans les différentes églises du Sénégal, il y a eu des moments de flottement, voire des sourires et des rires, au moment de se donner la paix. Car les réflexes sont tenaces. D’où de véritables cafouillages bon enfant. En effet, jusqu’ici, il fallait se donner la main. Mais, avec le coronavirus qui sévit un peu partout, les évêques du Sénégal ont décidé de sursoir à ce baiser de paix jusqu’à nouvel ordre. Egalement, la communion se reçoit désormais à la main.

Ces décisions des évêques du Sénégal entrent dans le cadre des mesures d’hygiène indiquées par les autorités sanitaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

Ces instructions de la Conférence épiscopale du Sénégal sont contenues dans un communiqué rendu public, ce samedi 7 mars 2020, et signé par l’archevêque métropolitain, Son Excellence Mgr Benjamin Ndiaye. Il fait suite à la rencontre entre l’archevêque de Dakar et le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce vendredi 6 mars. Ladite rencontre s’est tenue dans le cadre d’une série de visites de sensibilisation et de concertation que le ministre organise, depuis quelques jours, auprès des autorités religieuses du pays.

‘’Une maladie court le monde. Le Covid-19 est mieux connu sous la dénomination coronavirus. Depuis un peu plus d’une semaine, elle est au Sénégal. Pour notre sécurité et celle des autres, des mesures d’hygiène simples s’imposent. Les services compétents en la matière, sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Action sociale, font de leur mieux, pour que la maladie ne gagne pas du terrain. L’Église, à travers ses structures de santé et sa doctrine, n’est jamais en reste dans le combat pour la défense et la promotion de la vie’’, souligne l’archevêque. C’est pourquoi, poursuit Mgr Benjamin Ndiaye, pour des raisons de santé publique, les évêques du Sénégal invitent tous les fidèles chrétiens de leurs diocèses à respecter les mesures sanitaires en vigueur.

‘’Bien entendu que la mission chrétienne ne s’arrête pas avec cette pandémie. Au contraire, elle se poursuit, toujours plus déterminée et plus audacieuse. Daigne le Christ notre Vie nous préserver de tout mal. Avec notre bénédiction, en ce saint temps de carême, nous implorons la grâce du Seigneur sur le Sénégal et sur le monde entier’’.

Par ailleurs, le Vatican enregistre son premier cas confirmé. Un patient a été contrôlé positif au Covid-19, le 5 mars 2020, a fait savoir Matteo Bruni, Directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, le vendredi 6 mars 2020. De ce fait, tous les services ambulatoires de la Direction de la santé et de l’hygiène du Vatican ont été temporairement suspendus, afin de désinfecter les chambres. L’unité de premiers soins reste toutefois en activité. Le Bureau de presse du Saint-Siège avait annoncé, hier, que des mesures de lutte contre le coronavirus sont à l’étude au Vatican.

VIVIANE DIATTA