Il ne se passe pas un seul jour, au Sénégal, sans que certains districts n’enregistrent de cas. Il s’agit, entre autres, de Dakar- Ouest, Dakar-Sud, Dakar-Centre, Touba et Goudiry.

Dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, il y a des zones qui enregistrent tous les jours de nouveaux cas. Ce, depuis que la maladie a pris un autre tournant. Dans le lot, il y a la ville de Touba. Elle a enregistré, en 48 heures, 13 nouveaux cas. C’est-à-dire 6 cas le mardi et 7 hier. Ils s’ajoutent ainsi aux 31 préalablement dénombrés. Ce qui fait un total de 44 malades du coronavirus dans la ville.

Il y a également le département de Goudiry où on a compté 12 nouveaux cas en 48 heures. Avec 6 cas le mardi et 6 autres hier. Aujourd’hui, ce département est à 36 cas. Le district de Dakar-Sud, qui polarise la Médina, Fann-Hock, Gueule-Tapée, Fass, Plateau, Colobane et Point E, a eu 7 cas en 48 heures. Il est en tête de liste avec 75 patients souffrant de la Covid-19 au total (4 nouveaux cas hier et 3 cas mardi). Le district de Dakar-Ouest, deuxième sur la liste, vient avec 68 cas. Il a enregistré, en 48 heures, 6 nouveaux cas. C’est-à-dire 3 le mardi et 3 autres hier. Ouakam, Ouest-Foire, Yoff, Ngor, Mermoz, Sacré-Cœur et Almadies constituent ce district.

Il y a également le district de Dakar-Centre qui concentre Dieuppeul-Derklé, HLM, Bourguiba, Grand-Dakar, Hann Bel-Air. Il est à 28 cas. Hier, il enregistrait 2 nouveaux et 4 cas le mardi. Ce qui fait 6 cas en 48 heures. Pikine a 18 cas au total dont 7 patients testés positifs hier et 7 autres le mardi. Quant à Yeumbeul, il est à 16 cas ce jour dont un annoncé hier. Mbao passe de 9 à 12 cas, avec 3 enregistrés hier. A Mbacké également, la courbe est ascendante, avec 2 nouveaux cas hier. Ce qui porte à 6 le nombre de patients sous traitement. Dakar-Nord est à 18 cas avec un de plus hier. Il n’a pas eu de nouveaux cas, mardi. Il centralise les Parcelles-Assainies, la Patte d’Oie, Soprim et Grand-Yoff.

Ziguinchor reste à 14 cas. Le département de Mbour et la région de Thiès n’ont pas de nouveaux cas depuis une semaine. Ils sont successivement à 13 et à 10 cas. Vélingara est à 7 cas, Rufisque 6, Sangalkam 6 et Keur Massar 6 cas. Ces zones sont stationnaires. La région de Saint-Louis et le département de Mbacké sont chacun à 4 cas. Tandis que Popenguine en a 3, Diamniadio 2, Oussouye 1, Richard-Toll 1, Sakal 1 et Fatick 1. Ils sont toujours stables.

VIVIANE DIATTA