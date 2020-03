L’épidémie Covid-19 ne cesse de se propager dans le monde. Ce week-end, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a annoncé plus d’une vingtaine de vaccins en cours de développement dans le monde et plusieurs produits thérapeutiques sont en cours d'essais cliniques. Tedros Adhanom Ghebreyesus demande aux pays d’éduquer leurs populations.

Depuis vendredi dernier, le Danemark, l'Estonie, la Lituanie, les Pays-Bas et le Nigeria ont tous signalé leurs premiers cas. Toutes ces contaminations ont des liens avec l'Italie. Du moins, selon le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dans une déclaration faite ce week-end, il soutient que 24 cas sont exportés d'Italie vers 14 pays et 97 cas ont été exportés d'Iran vers 11 pays. L'augmentation continue du nombre de cas et du nombre de pays touchés, au cours des derniers jours, est clairement préoccupante.

‘’Nos épidémiologistes ont suivi ces développements en permanence et nous avons maintenant augmenté notre évaluation du risque de propagation et du risque d'impact de Covid-19 à un niveau très élevé au niveau mondial. Pour l'instant, nous constatons des épidémies liées au Covid-19 dans plusieurs pays, mais la plupart des cas peuvent encore être attribués à des contacts connus ou à des groupes de cas. Nous ne voyons pas encore de preuve que le virus se répand librement dans les communautés’’, précise Tedros.

A son avis, tant que ce sera le cas, ils ont encore une chance de contenir ce virus, si des mesures énergiques sont prises pour détecter les cas à un stade précoce, isoler et soigner les patients et retrouver les contacts.

En outre, il annonce que plus de 20 vaccins sont en cours de développement dans le monde et plusieurs produits thérapeutiques sont en cours d'essais cliniques. ‘’Nous attendons les premiers résultats dans quelques semaines. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre les vaccins et les thérapeutiques. Il y a des choses que chaque individu peut faire pour se protéger et protéger les autres, aujourd'hui’’, dit-il.

Pour lui, le risque de toute personne dépend de l'endroit où il vit, de son âge et de son état de santé général. ‘’L'OMS peut fournir des orientations générales. Chacun, souligne Tedros, doit également suivre les directives de son pays et consulter les professionnels de la santé locaux’’.

‘’Notre plus grand ennemi… c'est la peur, la honte et la stigmatisation’’

Tedros Adhanom Ghebreyesus explique qu’il existe différents scénarios dans différents pays et différents scénarios au sein d'un même pays. La clé, pour contenir ce virus, est de briser les chaînes de transmission. ‘’J'ai parlé des mesures que les pays doivent prendre pour se préparer aux cas et empêcher la transmission ultérieure. Le rapport de la mission conjointe OMS-Chine vient de paraître. Il est disponible en anglais sur le site de l'OMS et sera également publié en chinois sur le site de la Commission nationale de la santé. Le rapport contient une mine d'informations et 22 recommandations pour la Chine, pour les pays touchés et non touchés, pour la communauté internationale et le grand public’’.

Ainsi, l’OMS demande à tous les pays d'éduquer leurs populations, d'étendre la surveillance, de trouver, d'isoler et de soigner chaque cas, de retracer chaque contact et d'adopter une approche globale du gouvernement et de la société. Ce n'est pas une tâche qui incombe uniquement au ministère de la Santé.

Le directeur général de l’OMS estime qu’il y a dix choses fondamentales que l’on doit savoir. Tout d'abord, il faut se laver régulièrement les mains avec un produit à base d'alcool ou les laver à l'eau et au savon. Se toucher le visage après avoir été en contact avec des surfaces contaminées ou des personnes malades est l'un des modes de transmission du virus. En se lavant les mains, on peut réduire les risques. Deuxièmement, nettoyez régulièrement les surfaces avec un désinfectant. Par exemple, les bancs de cuisine et les bureaux de travail. Troisièmement, se renseigner sur Covid-19. S’assurer que les informations proviennent de sources fiables (votre agence de santé publique locale ou nationale, le site web de l'OMS ou votre professionnel de santé local).

‘’Tout le monde devrait connaître les symptômes. Pour la plupart des gens, cela commence par une fièvre et une toux sèche, et non par un écoulement nasal. La plupart des gens auront une maladie bénigne et iront mieux sans avoir besoin de soins particuliers’’, renseigne Tedros. Quatrièmement, il dit qu’il faut éviter de voyager, si l’on a de la fièvre ou si l’on tousse. ‘’Si vous tombez malade pendant un vol, informez immédiatement l'équipage. Une fois rentré chez vous, prenez contact avec un professionnel de la santé et dites-lui où vous êtes allé. Si vous toussez ou éternuez, faites-le dans votre manche ou utilisez un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir dans une poubelle fermée, puis nettoyez-vous les mains’’, conseille le directeur général de l’OMS.

En outre, il renseigne que les plus de 60 ans ou ceux qui souffrent d'une maladie sous-jacente comme une affection cardiovasculaire, une maladie respiratoire ou le diabète, ont un risque plus élevé de développer une maladie grave. ‘’Notre plus grand ennemi, en ce moment, n'est pas le virus lui-même. C'est la peur, la honte et la stigmatisation’’.

VIVIANE DIATTA