Après Touba, une autre ville, Mbour, enregistre un cas de Covid-19. Il s’agit d’une Française sexagénaire qui revient de France. Elle a été placée en isolement.

La Covid-19 continue de se propager dans les coins du pays. À Mbour, une Française, âgée 68 ans, qui a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne, depuis le 12 mars dernier par un vol d’Air France, a été contrôlée positive. Elle loge à la résidence Le Nianing, village à quelques encablures au sud de Mbour. Selon le docteur Aly Ndiaye qui a fait face à la presse ce samedi au district sanitaire de Teffess à Mbour, "elle est arrivée le 12 mars et rentrée directement chez elle à la résidence. Et le lendemain, elle a présenté une toux, de la fièvre et des douleurs articulaires". Devant ce tableau, précise le médecin-chef de la région de Thiès, elle savait que le Sénégal avait mis en place une cellule de veille. Elle a contacté la cellule qui a informé automatiquement la région médicale et le district sanitaire.

Sur cette lancée, le Dr Ndiaye assure que le même jour, elle a été prélevée et les résultats se sont avérés positifs. Heureusement, explique le médecin, "la chance qu’on a eue avec ce malade, c’est qu’elle n’a pas eu beaucoup de contacts, parce qu’elle savait elle-même qu’elle venait d’une zone où la maladie sévit", rassure le médecin-chef. "Dans l’interrogatoire, nous avons des notions de contact avec un sujet malade, en l’occurrence son beau-parent qui est en France et atteint par la maladie". À l’en croire, depuis son arrivée au Sénégal, la bonne dame n’a pas été en contact avec beaucoup de personnes, puisqu’elle vit seule. "Jusqu’à présent, nous avons juste un cas contact qui est son chauffeur qui l’a conduite de l’aéroport Blaise Diagne à son domicile. Ce dernier a été retrouvé et isolé. En attendant que les résultats de son prélèvement soient disponibles, il est en isolement total par rapport à sa famille qui est d’ailleurs en observation", rassure Aly Ndiaye.

Dans le même sens, il confie : "Pour le moment, nous restons vigilants. Nous suivons le contact qui a été transféré au Service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Fann. Son domicile ainsi que son véhicule ont été pulvérisés, pour stopper la propagation du virus", informe le médecin-chef de la région médicale de Thiès qui annonce que, dès ce lundi, le gouverneur de la région organisera une réunion pour que "toutes les mesures d’information, de communication et de prévention" puissent être prises pour que le virus ne se propage pas dans son territoire administratif.

LES AUTORITÉS SANITAIRES DE MBOUR SUR LE CORONAVIRUS

"Nous sommes sur la bonne voie, puisque nous détectons les cas’’

Selon les chefs des blouses blanches de la région médicale de Thiès et du district sanitaire de Mbour, le ministère de la Santé a mis en place un système efficace de prévention et d’information, dans le cadre de la croisade contre le coronavirus.

En effet, lors d’un point de presse tenu ce samedi à Mbour, les docteurs Aly Ndiaye de la région médicale de Thiès et Fatma Fall du district de Mbour ont montré leur satisfaction quant au système de détection et de gestion des cas d’infection au virus Covid-19 sur le territoire sénégalais. Pour le Dr Ndiaye, "nous sommes sur la bonne voie, puisque nous détectons les cas, même si c’est compliqué. Le système permet à toutes les personnes qui ont des symptômes et qui viennent de zones infectées de nous alerter, afin qu’on puisse les traiter". Pour preuve, le médecin-chef de la région médicale de Thiès évoque le cas de la Française de Nianing qui a pu informer, à temps, les autorités sanitaires et qui est maintenue entre les mains des soignants, avant d’avoir eu des contacts avec beaucoup de personnes.

Dans ce sens, Fatma Fall rassure : "Actuellement, pour les voyageurs entrants, le ministère nous communique la liste des passagers venant des pays atteints." Elle ajoute que ce système est très efficace et permet de suivre les personnes suspectes et freiner la propagation de la Covid-19 provenant d’autres pays infectés. "À chaque fois, les médecins-chefs des districts et leurs équipes sont tenus d’appeler ces voyageurs pour faire leur suivi pendant 14 jours".

Dans la foulée, le médecin-chef de la région médicale de Thiès invite les Sénégalais à faire la différence entre "alerte" et "cas". "Depuis le début de l’épidémie, nous avons eu plus d’une dizaine d’alertes dans la région de Thiès". Toutefois, précise Aly Ndiaye, "sur les onze alertes reçues, seul un cas a été positif et confirmé". Continuant dans ce sens, il précise que les alertes ne sont pas toujours forcément des cas, puisque qu’il y a toujours les autres maladies classiques. "Ce sont des personnes qui viennent d’ailleurs, qui avaient voyagé".

Par ailleurs, Fatma Fall souligne que la pulvérisation à grande échelle n’est pas opérante. "La pulvérisation ne servira à rien du tout. Nous allons pulvériser les lieux qui sont habités par les cas confirmés où nous sommes censés trouver des virus qu’on doit éliminer".

Concernant la sensibilisation, le médecin-chef du district sanitaire de Mbour renseigne : "On a commencé par la formation des prestataires, ceux qui doivent prendre en charge les cas confirmés." Dans ce cadre, 2 équipes de 38 prestataires ont été déjà formées et "nous allons former le reste du personnel, parce qu’il faut que ceux qui doivent prendre en charge la sensibilisation soient bien formés pour que la population puisse avoir de bonnes informations", déclare le docteur Fatma Fall. Qui annonce également la tenue d’une rencontre, dès cette semaine, avec l’ensemble des vecteurs d’information que sont les journalistes et les autres personnes-ressources, pour que tout le monde sache ce qu’il faut faire pour détecter les cas, pour éviter la contamination et stopper la propagation de la Covid-19 au Sénégal.

IDRISSA AMINATA NIANG