Bonnes nouvelles en provenance de Turin. Infectés par le coronavirus, le défenseur central Daniele Rugani (25 ans, 7 matchs toutes compétitions cette saison) et le milieu de terrain Blaise Matuidi (33 ans, 31 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) sont hors de danger.

En effet, la Juventus a annoncé leur guérison ce mercredi. "Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, conformément au protocole, la double vérification avec des tests de diagnostic pour le coronavirus-Covid 19. Les tests ont donné des résultats négatifs. Les joueurs se sont donc rétablis", a indiqué le club italien dans un communiqué.