Le rappeur Elzo Jamdong analyse la situation du continent africain et propose ‘’Antidote’’, un nouveau morceau qui invite à une prise de conscience individuelle et collective, pour soigner les maux de l’Afrique.

‘’Jongoma’’, ‘’Teaupla Zinedine’’ et ’’Antidote’’ sont les trois sons qui composent le tout nouveau EP d’Elzo Jamdong. Depuis la France, le rappeur a échangé avec des journalistes, à travers un live sur Instagram, pour communiquer particulièrement sur le morceau ’’Antidote’’, car chanté dans le contexte de la crise sanitaire. Alors que de nombreux artistes ont axé leur sensibilisation sur le respect des gestes barrières, Elzo est allé beaucoup plus loin. Il a eu l’ingénieuse idée de proposer un ‘’remède’’ contre les nombreux maux de l’Afrique.

A travers ‘’Antidote’’, l’initiateur de Teaupla Festival lance un message d’espoir pour une Afrique consciente de son pouvoir et prête à préserver ses intérêts en veillant à sa sécurité. Et pour arriver à la réalisation de ce rêve africain, le rappeur est convaincu que le continent doit d’abord affronter ses ennemies qui ont pour noms ‘’incivisme, indiscipline, corruption, mal gouvernance, néocolonialisme…’’

Ainsi, plus qu’un morceau de rap, ‘’Antidote’’ est une œuvre sociologique et contemporaine. Dans le premier couplet, Elzo présente les ‘’clichés’’ sur les Africains que l’on entend fréquemment, parce que véhiculés par les médias occidentaux. Mais même si ces jugements persistent, le rappeur y trouve une part de vérité. C’est pourquoi il dénonce ‘’des comportements antipatriotiques, à la limite incompréhensibles, de l’Africain et qui sont devenus de vieilles habitudes’’. Nous rappelant ainsi que ‘’l’ennemi de l’Afrique peut être l’africain lui-même’’. Il invite subséquemment la jeunesse du continent à agir d’une façon consciente, pour une Afrique responsable qui réussit. ‘’Cette Afrique est belle’’, s’émerveille Elzo. Pour lui, il est possible d’y réussir de grandes choses. D’ailleurs, il est temps, considère-t-il.

Un pamphlet contre la politique

Cette belle chanson est aussi un pamphlet, une diatribe contre la politique et ses leurres. L’artiste s’insurge et pointe du doigt certains. Il va même jusqu’à demander des comptes au président sénégalais, sans citer son nom, sur la gestion du pétrole et du gaz. Elzo enchaîne par une convocation de l’histoire et dépoussière la tombe de Victor Schœlcher, journaliste et homme politique français qui a milité pour l’abolition définitive de l’esclavage. ‘’Ceci pour bien dénigrer cette farce sachant que l’esclave est resté enchaîné au fil des années. Seuls les paradigmes ont changé’’, selon le fils de Dakar-Plateau qui fustige le néocolonialisme. Et de rappeler que, comme le dévoile le nouveau coronavirus, les grandes puissances ne sont pas infaillibles.

Elzo Jamdong est un filou dans l’écriture. Sans heurt ni violence verbale, il parvient à faire passer son message qui rappelle bien celui d’un homme qui a dit un jour : ‘’Seule la lutte libère.’’ Ces paroles de Thomas Sankara résument bien ‘’Antidote’’ d’Elzo Jamdong.

L’artiste, dans son analyse de la situation du continent, ne peint pas seulement un tableau sombre. Il prend en compte ‘’tous ces valeureux africains, notamment des jeunes conscients de la fourberie des ennemis du berceau de l’humanité et désireux de s’émanciper’’. La chanson ‘’Antidote’’ est engagée et reste sans nul doute l’une de celles qui doivent participer à l’éveil des consciences en Afrique et à la prise de décisions responsables des populations, tout en bannissant, dans le même ordre d’idées, la politique de la main tendue.

BABACAR SY SEYE