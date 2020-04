La capitale du mouridisme a enregistré de nouveaux cas de Covid-19. Au même moment, elle dénombre son premier décès victime de cette pathologie et voit le nombre de cas de transmission communautaire augmenter. La famille de la défunte conteste la version officielle.

La 9e personne morte de Covid-19 est une dame âgée de 60 ans. Elle habite la commune de Touba, dans le quartier de Santhiane Touba Moushlisana, situé à la lisière de Mbacké, et serait décédée lors de son transfert au nouveau centre de traitement sis à quelques encablures du marché aux poissons de la cité religieuse. Hier, elle a été inhumée discrètement, après plusieurs conciliabules, dans la matinée, aux cimetières de Bahiya. Des sources médicales dignes de foi renseignent que ‘’la victime venue dans un état critique n’a pu être sauvée à cause de l’absence de respirateur artificiel dans la cité religieuse. Elle est finalement décédée le 26 avril, un peu après 20 h 30 mn, lors de son transfert du poste de santé de Keur Niang où elle était isolée, vers le nouveau centre de traitement des épidémies’’.

Au niveau de la famille de la défunte, on réfute la thèse de la mort par Covid-19. Un des membres de la famille, sous couvert de l’anonymat, s’interroge : ‘’S’il est établi que notre maman est morte de Covid-19, pourquoi nous autres membres de cette famille qui étaient avec elle, n’avons pas été confinés, encore moins être testés ? Elle était malade et a fini par être emportée par une pathologie. Mais nous restons convaincus que ce n’est pas le coronavirus.’’

Dans la cité religieuse, on dénombrait, hier, 7 cas dont 6 issus de la transmission communautaire. Le virus continue sa propagation dans la capitale du mouridisme où les quartiers de Gouy-Mbind, Darou Khoudoss et Touba ont dénombré 28 contaminés. A Mbacké, la commune voisine, deux 2 cas ont été enregistrés et l’un est issu de la transmission communautaire. Ce dernier est un élève en classe de terminale dans un établissement scolaire de Mbacké. Il habite le quartier Ndoyenne de cette ville. Des recherches sont effectuées pour une traçabilité des contacts avec cet élève. Il est certain que lui ne sera pas de ceux qui retrouveront les classes, le 4 mai prochain.

Boucar Aliou Diallo