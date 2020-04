L’accalmie notée, ces derniers temps, dans la cité religieuse, a été écourtée par la détection d’un deuxième cas communautaire. Il s’agit d’un vigile travaillant au marché Ocass. Le médecin-chef de la région médicale rappelle aux populations les mesures préventives à respecter.

La pathologie de la Covid-19 est revenue dans la cité religieuse de Touba. Un deuxième cas issu de la transmission communautaire y est testé positif. Le patient est présentement interné au centre de traitement de Darou Marnane. Interpellé sur ce nouveau cas, Docteur Mamadou Dieng, le médecin-chef de la région médicale, informe que ‘’c’est un vigile qu’on y a diagnostiqué. Il travaillait dans une société de gardiennage située au niveau du marché Ocass. Il est actuellement hospitalisé au centre de traitement de Darou Marnane.

Des recherches sont en cours pour retrouver les personnes contacts du malade. Nous sommes en train de chercher ses contacts dans son entourage et il y a une difficulté à les retracer. On va faire le maximum pour trouver ces personnes’’. Le médecin-chef a tenu à préciser que ‘’le vigile en question n’a aucun lien direct avec le commerçant testé positif au cours du week-end dernier’’. Docteur Dieng est remonté contre ceux qui fréquentent le marché Ocass et qui ne respectent pas du tout les consignes édictées par les autorités sanitaires.

Il les invite alors à changer d’attitude en portant des masques et en évitant les rassemblements. D’ailleurs, s’il ne tenait qu’au médecin-chef de la région médicale, il serait interdit aux populations de se rendre au marché, au cas où elles n’auraient rien à y faire d’urgent. Il a fustigé, une fois encore, le comportement des chauffeurs de véhicules appelés ‘’Mbacké-Touba’’ et les conducteurs de véhicules hippomobiles. Ils semblent n’en avoir cure des mesures prises. Pour le médecin, la conduite de ces voitures ainsi que celle de certains habitants de la capitale du mouridisme ne facilitent pas l’éradication de la pandémie.

A noter qu’un autre cas communautaire a été déjà diagnostiqué dans la cité religieuse. Il est d’ailleurs hospitalisé au Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann. D’ailleurs, à l’apparition de ce cas, une réunion de crise a été organisée à la sous-préfecture de Touba. Les autorités administratives, à l’issue de cette rencontre, avaient corsé les mesures restrictives et affiché leur fermeté quant à leur application. Malheureusement, elles ne sont pas respectées.

Boucar Aliou Diallo