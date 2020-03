Le bureau de la Coalition pour la santé et l’action sociale (Cosas) a, dans un communiqué, évalué les premières mesures du gouvernement sénégalais dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19. La Cosas retient à ce propos des points forts comme l’engagement de l’État, qui contribue à sensibiliser sur l’importance du respect des mesures de prévention édictées.

La coalition magnifie, en outre, l’acceptation, par le chef de l’État, de financer le plan de riposte élaboré par les techniciens du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le bureau de la Cosas se réjouit aussi de la prise en charge des patients dépistés, grâce à l’expertise du Service des maladies infectieuses de Fann. Toutefois, la coalition n’a pas manqué de souligner quelques points négatifs liés au retard dans la mise à disposition des ressources financières permettant de favoriser l’attentisme concernant le déroulement des activités préparatoires (acquisition de matériel et d’équipements, renforcement de capacités des techniciens…).

...Les membres de la Coalition pour la santé et l’action sociale estime cependant que rien n’est perdu dans cette lutte contre la Covid-19. Ils pensent que des améliorations sont possibles, avec une ‘’communication plus adaptée et cohérente (insistant autant sur les dangers de la propagation que sur la guérison des cas) dans laquelle le Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS) devra jouer les premiers rôles’’.

La Cosas prône également l’amélioration du taux de détection et de gestion des cas contacts ainsi qu’une application plus rigoureuse des dispositions du règlement sanitaire international, notamment celles portant sur la mise en quarantaine de personnes provenant de zones suspectes.

Les membres du bureau souhaitent aussi une plus grande capacité de négociation pour amener les autorités religieuses, coutumières, sportives… à comprendre, comme le gouvernement, la nécessité du report de certaines manifestations. A cela s’ajoute la dotation des structures sanitaires de matériel de protection, des prestataires de soins et de toutes les ressources humaines concernées.