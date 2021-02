La Commission orientations et stratégies Cos/M23 appelle à la responsabilité des acteurs, par rapport à l’affaire Sonko. Ceci, notamment, en termes de débat public, de prise de position, de trouble et de conflit. Dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’, elle condamne toutes formes de violences notées ces derniers jours.

‘’De même, la Commission orientations et stratégies Cos/M23 dénonce les sévices et violences corporels dont les militants d’Ousmane Sonko déclarent avoir été victimes. Elle attire l’attention de l’autorité, pour punir toutes formes de violations, quelles que soient sa nature et son origine. Ainsi, la Commission orientations et stratégies Cos/M23 met l’Etat du Sénégal devant ses responsabilités, pour garantir le respect des droits humains, l’Etat de droit, la sécurité des citoyens, la stabilité sociale et les fondamentaux de la démocratie’’, lit-on dans leur document.

...En conséquence, la Cos/M23 exige de ce dernier le respect des droits de la plaignante Adji Sarr, conférés par les lois sénégalaises, pour réparation de tout éventuel préjudice subi dans le cadre de ces accusations. Mais aussi ‘’une stricte observance et sans équivoque’’ de l’entièreté des droits de l’accusé, Ousmane Sonko, la tenue d’un procès ‘’libre, juste et équitable’’ à l’endroit des deux parties, pour l’éclatement de la vérité au bénéfice du droit et de la justice.

Par ailleurs, elle avise l’opinion sur l’attention qu’elle accorde à cette situation, ‘’sans parti-pris’’, en tant qu’organisation pour le respect des principes d’éthique, d’équité, de bonne gouvernance, de droits humains et de démocratie, entre autres viatiques d’un Etat de droit. ‘’C’est ainsi qu’elle en appelle à la sérénité et à la lucidité des acteurs et particulièrement à la responsabilité de l’Etat du Sénégal sur les soupçons de complot et de cabale contre la personne d’Ousmane Sonko, visant sa liquidation politique. Qu’au nom des principes et de la démocratie, elle demande aux forces vives de la nation de rester vigilantes et d’être prêtes pour la sauvegarde des acquis démocratiques au nom du Sénégal et pour le peuple sénégalais, en refusant toute forme de forfaiture et de manipulation, quelle que soit sa nature ou son origine dans le cadre de cette affaire’’, rapporte le document.