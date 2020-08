La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) a, dans un communiqué, invité les autorités étatiques à tirer des leçons de l’impact du coronavirus sur le système éducatif pour la prochaine année scolaire. Pour elle, il est indispensable d’établir ‘’un bilan objectif, exhaustif et inclusif sur tout le processus de la reprise en vue d’apprécier la portée et le taux de couverture des multiples offres d’accompagnement des apprenants, mais aussi l’évaluation de la mise en œuvre des protocoles sanitaire et pédagogique’’.

Ainsi, d’après un communiqué de la Cosydep, ce bilan devra être l’occasion de s’engager à mieux soutenir le financement de l’offre publique d’éducation sur laquelle compte la majorité des Sénégalais, avec un budget conséquent, libéré à temps pour les établissements publics. Il devra également anticiper les difficultés qui pourraient perturber la prochaine année scolaire, par la reprise du monitoring des accords avec les organisations d’enseignants et la révision du calendrier scolaire.

La Cosydep propose d’intégrer dans le bilan l’accord sur les nouveaux protocoles pédagogique et sanitaire pour la reprise massive des 4 millions d’apprenants, prévue en novembre prochain. ‘’Le cas échéant, les leçons évidentes apprises de la Covid sur l’état du réseau scolaire invitent à mener des actions urgentes pour une amélioration de l’environnement des apprentissages (blocs sanitaires, approvisionnement en eau, sécurité des établissements…)’’, souligne-t-on dans le document.

Pour la coalition, la Covid-19 a rappelé l’urgence de mettre aux normes et standards les établissements scolaires. Elle appelle en ce sens ‘’à la mobilisation des communautés et à l’esprit d’initiative de l’ensemble des acteurs, en vue de soutenir l’option pour un système éducatif effectivement décentralisé, moderne dans ses possibilités d’apprentissage, solide de ses infrastructures, souple dans son déploiement, résilient dans ses réponses face aux événements imprévus, suffisamment ancré sur les réalités nationales et globales’’.

...La Cosydep rappelle que l’année scolaire 2019-2020 a été un véritable parcours du combattant pour la chaine des acteurs (apprenants, enseignants, parents et partenaires). En effet, relève-t-on dans le communiqué,’’ les cours se sont déroulés, pour la première fois dans l’histoire du système éducatif, en plein hivernage, exposant les élèves, l’encadrement et le personnel enseignant à plusieurs risques’’. Seulement, poursuit la note, ‘’le pari d’avoir fait fonctionner une partie du système avec les 551 000 candidats et celui d’avoir testé un protocole pédagogique avec des seuils minimaux de compétence sont certes des opportunités qui pourraient inspirer les prochaines réformes. Il reste que le système n’a pas encore apporté de réponses concrètes pour le sort des 3 millions d’élèves des classes intermédiaires’’. La Cosydep estime ainsi que plusieurs facteurs influeront très probablement sur les résultats de cette année exceptionnelle de la pandémie de Covid-19.

La coalition pense, à ce propos, que la réduction des effectifs pourrait éventuellement impacter positivement les résultats et confirmer, par la même occasion, que les effectifs réduits sont un facteur de qualité, contrairement aux effectifs pléthoriques. Cependant, ‘’l’insuffisance en personnel enseignant dans certaines disciplines, combinée à la mobilisation d’enseignants pas suffisamment préparés à tenir des classes d’examen, pourrait constituer une limite dans la qualité de l’encadrement des élèves’’.