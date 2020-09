La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) organise des sessions de renforcement de capacités en faveur de ses membres. Ce, à travers le projet ‘’Partenariat mondial pour l’éducation : contribution pour la transformation sociale aux niveaux national, régional et global’’. Elles ont démarré hier au siège de la plateforme des acteurs non étatiques et verront la participation d’une trentaine de personnes.

Les activités ciblées sont, entre autres, relatives aux apports d’informations en plénière, des exercices pratiques en atelier et des restitutions des productions d’ateliers suivies de débats. ‘’Nous renforçons la capacité de nos membres sur la base d’une étude en réponse non seulement aux défis identifiés, mais surtout aux faiblesses révélées par le diagnostic’’, a déclaré le directeur exécutif de la Cosydep.

Cheikh Mbow indique que ce travail permet de traquer certains modules qui tournent au tour ‘’des instruments internationaux de développement, du cadre juridique et réglementaire de la politique éducative au Sénégal, de la problématique liée au mécanisme de participation efficace aux politiques publiques, de la communication sociale et de la question de la gestion de projets’’.