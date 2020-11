Au total, 1 500 000 enfants au Sénégal n'ont pas encore repris les cours. Dans un contexte marqué par la pandémie, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) estime que le débat sur l'éducation nationale doit se limiter à des points précis.

Il s'agit de l'éducation pour tous par une meilleure prise en charge des demandes des marginalisés, la disponibilité des budgets et moyens de fonctionnement des écoles, la mise en œuvre efficace des accords avec les enseignants et le changement de paradigmes en vue de garantir une éducation inclusive et de qualité.

"La Cosydep rappelle que l'État est attendu dans l'apport de solutions concrètes et complètes à cette situation. Autrement, le nombre d'enfants non scolarisés deviendra plus important, les déperditions scolaires plus massives, la qualité une affaire exclusive des privilégiés et les inégalités plus marquées", fait savoir l'organisation dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.