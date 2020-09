Cote D’ivoire 

La liste des candidats retenus pour participer à la Présidentielle ivoirienne est désormais connue. En effet, sur les 45 candidats qui avaient déposé leur candidature, seuls 4 ont été retenus pour participer à l’échéance du 31 octobre. Il s’agit du président sortant Alassane Ouattara qui brigue un troisième mandat, l’ancien président Henri Konan Bédié, Kouadio Konan Bertan et Pascal Affi N’Guessan.

Les dossiers de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Mamadou Coulibaly, entre autres, ont, en revanche, été rejetés par le Conseil constitutionnel. En effet, absents des listes électorales pour condamnation, l’ancien président de la Côte d’Ivoire et l’ex-Premier ministre et président de l’Assemblée nationale ont été déclarés inéligibles. Quant aux candidatures de Marcel Amon Tanoh, Albert Mabri Toikeusse, Gnamien Konan et de Mamadou Coulibaly, elles ont été rejetées pour non-conformité dans les parrainages.