En raison de problèmes de santé touchant sa voix, la chanteuse Coumba Gawlo Seck se retire provisoirement de la scène musicale nationale et internationale, a-t-elle annoncé dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube. "Je vous annonce mon retrait, pour un moment, de la scène musicale, pour des problèmes de santé", a-t-elle annoncé. Sur un ton empreint de tristesse, la diva de la musique sénégalaise a ajouté : "Cela va vous étonner que j’en parle, puisqu’en Afrique, on dit qu’il faut tout cacher. Mais non. J’ai tenu à parler à mes fans, aux populations pour qu’ils puissent comprendre.

" D’ailleurs, Coumba Gawlo Seck affirme être "dans l’impossibilité de chanter et même parfois de parler". En effet, elle a révélé avoir subi, il y a quelques mois, une opération faisant suite à une occlusion intestinale, qui est une obstruction partielle ou totale de l’intestin grêle ou du côlon. La chanteuse a confié que ses intestins ont été amputés de "près d’un mètre". Elle rend ainsi grâce à Dieu d’en être sortie. D’après elle, les médecins ont diagnostiqué des ‘’dommages’’ au niveau de ses cordes vocales, suite à l’un des tubes utilisés lors cette intervention.

C’est ce qui l’empêche de chanter pour un bon moment et parfois même de parler. Il n’empêche, Coumba Gawlo Seck promet de rester en contact avec ses fans, à travers ses activités sociales et son dernier clip "Borom Darou" offert aux mélomanes.

Profitant de l’occasion et face à la propagation des cas communautaires de la Covid-19, la patronne du Label Sabar a sensibilisé les populations sur le respect strict des gestes barrières. "Ne baissez jamais les bras, continuez à garder la foi et respectez les mesures barrières", a-t-elle conseillé. La chanteuse a remercié tous ceux qui lui ont apporté leur soutien au cours de cette épreuve, dont sa mère Fatou Kiné Mbaye.