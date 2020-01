Si le tribunal correctionnel suit le réquisitoire du parquet, Khalifa Ibrahim, vendeur de ‘dibi-haoussa’ sera condamné à 3 ans ferme pour avoir donné un coup mortel à son cousin.

Khalifa Ibrahim a évité de justesse la comparution devant la chambre criminelle. En effet, il a, au départ, été inculpé pour meurtre, avant de bénéficier d’une disqualification des charges qui pèsent contre lui en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En détention depuis juillet 2017, il a comparu hier devant la chambre correctionnelle pour avoir donné un coup de massue de 135 cm de longueur sur la tête de son cousin Moussa. Ledit coup a occasionné un traumatisme crânien et une hémorragie interne et externe qui lui ont été fatals.

Les fait se sont déroulés à la Patte-d’oie, le 07 juillet 2017. Le prévenu explique : ‘’Je l’ai envoyé chercher de l’eau et il a refusé. On s’est pris la tête. Il est tombé. Quand il s’est relevé, il m’a jeté une pierre et je lui ai lancé le gourdin’’. Pour se dédouaner, il ajoute : ‘’Nous avons travaillé pendant deux bonnes années ensemble et on n’a jamais eu de problème. Je n’ai jamais eu l’intention de le tuer’’.

Le substitut du procureur Pape Ismaël Diallo, dans ses observations, a trouvé les faits très graves. ‘’Il a visé une partie vitale du corps et a usé d'un gourdin’’, a-t-il martelé, avant de requérir une peine de 3 ans ferme. Me Dieng de la défense a, lui, invité le tribunal à suivre le magistrat instructeur et de lui accorder une peine moins rude. Car, a-t-il dit, son client portera ce poids sur la conscience toute sa vie durant.

Le délibéré sera rendu ce 16 janvier.

FAMA TALL