A l’inverse de la Ligue des champions africaine, dont les demi-finales et la finale se déroulent sous un format classique, la Coupe de la Confédération (équivalent africain de la Ligue Europa) va prendre cette année une forme particulière en raison de la pandémie de coronavirus. A partir de ce lundi, le Maroc accueille en effet le Final Four de la compétition avec au programme des demi-finales et une finale sur un match sec, sans aller-retour.

La première affiche oppose justement ce lundi les deux clubs marocains en lice, le Hassania Agadir à la RS Berkane. Ce match aura lieu à partir de 19h GMT, à Rabat. Berkane, finaliste la saison passée, partira favori face à un adversaire décimé par le coronavirus avec 5 joueurs testés positifs et absents. Mardi à 19h GMT à Casablanca, l’autre affiche opposera les Guinéens d’Horoya aux Egyptiens du Pyramids FC. La finale aura ensuite lieu dimanche à Rabat.