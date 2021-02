Les Sénégalais de l’ASC Jaraaf et les Camerounais de Coton Sport, vainqueurs de leur tour de cadrage aller, à l’extérieur, ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération, ce dimanche 14 février. Le Stade Malien a de son côté arraché un court succès à domicile.

C’est la dernière étape avant la phase de groupes de la Coupe de la Confédération. Le tour de cadrage a débuté ce samedi 13 février avec la large victoire du CS Sfaxien lors du match aller face à l’AS Kigali (4-1). L’immense majorité des autres rencontres étaient programmées ce dimanche, avec de nombreuses victoires à l’extérieur, synonymes de grand pas vers la qualification.

C’est le cas notamment du Jaraaf de Dakar et de Coton Sport. Les Sénégalais sont allés battre Platinum au Zimbabwe grâce à Albert Diène. Les Camerounais étaient eux en déplacement au Niger pour y affronter l’AS Sonidep et rentrent au Cameroun le plein de confiance avec la réalisation de Thierry Tchuente, titulaire indiscutable lors du Chan.

Les Zambiens du Napsa Stars FC, les Sud-Africains d’Orlando Pirates, les Tunisiens de l’Étoile du Sahel et les Égyptiens du Pyramids FC se sont eux aussi imposer loin de leur base et peuvent aborder leur match retour avec sérénité. Ces derniers, finalistes de la dernière édition, ont pu compter sur un très bon Islam Issa, auteur d’un doublé sur le terrain du Racing Club d’Abidjan (0-2).

Pour le reste, le suspense reste entier, et plus particulièrement entre Al Ahly Benghazi et le Daring Club Motema Pembe. Libyens et Congolais se sont quittés dos à dos (1-1) avant que le Stade Malien n’arrache la victoire dans les arrêts de jeu face à la JS Kabylie (2-1). Le match retour dans une semaine s’annonce très disputé.

Ce sera également le cas à Ouagadougou entre Salitas et Bouenguidi Sports après le court succès des Gabonais (1-0).