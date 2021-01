Alanyaspor n’a pas tremblé, ce jeudi, sur sa pelouse, pour valider son ticket en direction des quarts de finale de la Coupe de Turquie. L’actuel cinquième de Super Lig s’est imposé par 4 buts à 1 face à Erzurumspor et peut remercier Babacar Khouma, auteur d’un doublé. Titulaire à la pointe de l’attaque, le n°10 El Hadj Babacar Khouma Guèye a permis à son équipe de reprendre du poil de la bête.

Alors mené après seulement 7 minutes de jeu, Alanyaspor égalise quelques instants plus tard par l’entremise de son attaquant sénégalais (14e). Les Scorpions vont vite prendre l’avantage dans le rencontre, grâce au but de Steven Caulker. Dominateur face à un adversaire quasi invisible en attaque, les partenaires de Babacar Khouma corse l’addition juste avant l’heure de jeu. C’est l’ancien joueur de la Fiorentina qui est encore passé par là et signe un doublé (57e). L’attaquant brésilien Davidson inscrit le 4-1 à la 77e mn.