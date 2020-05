Fama Dièye a été attraite par sa coépouse Mame Yacine Ba, hier, devant le tribunal des flagrants délits, pour coups et blessures volontaires, avec une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Elle a arrosé sa rivale avec du thé bouillant.

Toutes deux mariées au sieur Mor Diao, Fama Dièye et Mame Yacine Ba n’ont jamais pu se voir en peinture. Pour peu, elles se chamaillent et peuvent rester des jours sans se parler. Cette fois, c’est une histoire de chaine de télévision qui est à l’origine de leur différend. Les faits se sont déroulés le vendredi 22 mai, à la cité Jaxaay, Unité 19. Aux environs de 20 h, les deux femmes de Mor ont voulu chacune suivre une chaine différente et ceci a entrainé une querelle suivie d’une bagarre. Ne sachant plus quoi faire, Mor a éteint la télé et confisqué la télécommande, avant de la rallumer quelques minutes après.

La première épouse, Mame Y. Ba, s’est retirée dans sa chambre, alors que Fama a continué à faire son thé. Mor en a profité pour aller prendre une douche, mais des cris l’ont alerté. Il est prestement sorti des toilettes pour constater des brûlures sur Mame Yacine. Il a alors demandé des explications. Fama lui a raconté qu’elle l’avait brûlée, en se défendant, parce que Yacine l’avait plaquée au sol et qu’elle commençait à étouffer. Tandis que Mame lui a juré qu’elle a juste voulu rejoindre le salon, quand Fama l’avait arrosée du thé brûlant.

Hier, devant le tribunal des flagrants délits, Fama Dièye a expliqué que leurs problèmes ne dataient pas d’hier et que sa coépouse lui fait vivre l’enfer, depuis qu’elle a posé les pieds dans cette maison. Elle a ajouté qu’elle a, à plusieurs reprises, voulu déposer une plainte contre elle, mais à chaque fois, son mari l’en a dissuadé. ‘’Elle nous a trouvés au salon et a dit à mon mari de changer de chaine pour qu’elle suive sa série. Mor s’est exécuté et je lui ai dit de ramener la chaine, parce que j’étais en train de suivre une émission. Chose que mon Mor fit. Mais elle l’avait mal pris’’, a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre : ‘’J’ai servi une tasse de thé à sa nièce et elle l’a sommée de ne pas boire de ce thé, laissant entendre que je passais tout mon temps chez les marabouts et que je suis une sorcière. Mais mon mari lui a dit de ne pas écouter sa tante et boire le thé. Ceci l’avait mise en rogne.’’

Selon la prévenue, Yacine avait commencé à l’injurier et à la traiter de tous les noms d’oiseaux. Elles en étaient venues aux mains. Leur mari les a séparées. Yacine est allée dans sa chambre pour se mettre en ‘’tenue de guerre’’. Armée d’une chicote, dit-elle, elle est ressortie, alors que Mor était allé prendre une douche. Fama de poursuivre : ‘’Dès que je suis sortie de ma chambre, elle m’a empoignée et plaquée au sol. Je me débattais et ma main a heurté la théière qui s’est fracassée contre le mur. Les jets de thé l’ont brûlée’’, a-t-elle soutenu, avant d’ajouter qu’elle n’a jamais eu l’intention de la brûler et qu’elle avait paniqué, puisqu’elle est en état de grossesse.

La partie civile étant absente, le mari, Mor, en sa qualité de témoin, a réitéré les mêmes déclarations qu’à l’enquête préliminaire. Il a soutenu qu’il n’était pas présent, lorsque Mame Yacine a été brûlée. De ce fait, il ne peut affirmer que Fama lui a délibérément versé la théière, comme l’atteste sa première épouse.

La représentante du parquet a trouvé que les faits étaient constants. Elle a qualifié les faits d’inacceptables. ‘’Les brûlures sont assez graves et les déclarations à la barre sont à écarter. Des jets de thé ne peuvent pas entrainer de brûlures aussi importantes au bras droit, à l’oreille et à l’épaule gauche. Elle l’a arrosée avec la théière’’, a-t-elle martelé, avant de requérir une peine de 2 ans dont 1 mois ferme. Alors que les conseils de la prévenue, Mes Yaré Fall et Ousseynou Gaye, ont plaidé l’excuse de provocation et la légitime défense, avant de solliciter une application bienveillante de la loi.

Au final, Fama Dièye a été reconnue coupable par le tribunal et condamnée à une peine de 2 ans assortie de sursis.