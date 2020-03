Ousmane Lome est une petite célébrité au marché Hlm. Son succès a suscité de la jalousie. Lors d’une bagarre, il a poignardé un concurrent. Il risque la prison.

À en croire les témoins, Ousmane Lome a des doigts de fée. En effet, jeune homme de 28 ans évolue dans le maquillage semi permanent, la pose de faux cils et faux ongles. Depuis quelque temps, il s’est installé au marché Hlm où il a raflé toute la clientèle. Naturellement, cela a suscité la jalousie chez la concurrence.

Le jour des faits, Sira Ndiaye, Mame Fatou Souaré, Mariama Baldé marchaient tranquillement dans le marché pour rejoindre l’étal d'Ousmane, lorsqu’elles ont été interceptées par Assane Fall qui leur a proposé ses services. Mais, les filles ont décliné sa proposition. Cela ne l'a pas empêché de les suivre jusque ‘chez Ousmane’. Dès lors qu’il a commencé à tracer les sourcils d'une des filles, Assane s’est mis à l’abreuver d’insultes.

Lorsqu’Ousmane en a eu marre de se faire injurier, les deux protagonistes ont commencé à se bagarrer. On les a séparées. La bande de copines a décidé de rentrer et de revenir un autre jour plus calme. Elles n'ont pas été témoin du reste de cette histoire. Car, il y a eu une deuxième bagarre, puis une troisième au cours de laquelle, Ousmane a assené un coup de couteau au flanc gauche d'Assane.

Hier, devant le tribunal des flagrants délits, le prévenu a reconnu les charges qui pèsent sur lui, mais il a soutenu que la partie civile lui avait cassé un doigt et donné des coups de ciseaux à la main. Son conseil Me Khoureychi Ba a plaidé l'excuse de provocation et sollicité une application bienveillante de la loi. Alors que, la partie civile réfute les blessures aux ciseaux et déclare s'être battu avec Ousmane à main nue. ‘’Après la deuxième bagarre, il est allé prendre un couteau et m'a poignardé‘’, a-t-il déclaré, avant de réclamer 5 millions comme dommages et intérêts.

Le parquet a requis une peine ferme de 6 mois et Ousmane sera fixé sur son sort le 24 mars prochain.

FAMA TALL