Pour avoir tabassé sa maitresse qui a voulu s’imposer chez lui le jour de la Tabaski, le promoteur Pape Thialiss Faye a comparu hier devant le tribunal d’instance.

Une histoire pas comme les autres. Le patron de Lewto Production, Pape Thialiss Faye, a eu un enfant avec la nommée Awa Sow, alors qu’elle résidait en France. Six mois après son accouchement, elle a décidé de revenir au Sénégal, contre l’avis du père de son enfant. La dame Sow a habité aux Parcelles-Assainies pendant un moment, puis a déménagé à Sacré-Cœur pour se rapprocher de ‘’son homme’’.

La veille de la Tabaski, elle vient passer la journée chez Pape. T. Faye et revient le jour de la fête. Ce dernier lui a interdit de rester et lui a notifié que son comportement ne pouvait perdurer, puisqu’il est un homme marié. Mais Awa n’a rien voulu entendre. C’est sur ces entrefaites qu’il l’a empoignée et lui a donné un coup de poing. Ainsi, Awa a eu des blessures mentionnées sur le certificat médical qui lui a été délivré avec une incapacité temporaire de travail de 11 jours.

Une plainte s’en est suivie et M. Faye a été déféré au parquet, avant de bénéficier d’une liberté provisoire. Hier, il a comparu devant le tribunal d’instance pour répondre de ses actes.

Le prévenu, âgé de 45 ans, a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi, mais s’est également plaint de la persécution que la partie civile lui inflige. ’’Je suis à bout. Je lui ai dit de rester en France. Et non seulement elle est venue au Sénégal, mais également a aménagé près de chez moi. Pire, ma mère est de mèche avec elle’’, a-t-il déploré. Avant d’ajouter : ’’Si je la laisse faire, elle viendra avec ses valises élire domicile chez moi.’’

Ses propos sont confortés par la partie civile qui a soutenu que la maman de Pape lui a pris l’appartement de Sacré-Cœur où elle réside actuellement. Pour ce qui est du jour de la fête, elle a déclaré qu’elle l’avait appelé pour venir prendre du ‘’lakh’’. Awa a ajouté qu’à chaque fois qu’elle s’est rendue chez le prévenu, c’était sur la demande de sa maman. Elle n’a rien réclamé et s’est désistée de sa plainte.

Suite à cela, le parquet s’est rapporté à la décision du tribunal qui a fini par donner acte à la partie civile de son désistement. Pape. T. Faye a néanmoins été reconnu coupable et condamné à une amende ferme de 20 mille F CFA.

Fama Tall