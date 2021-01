Douze jours après la proclamation de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu, les statistiques des différents commissariats de la banlieue sont connus. Selon nos informations, 4 275 personnes ont été interpellées et 4 064 d’entre elles le sont pour non port du masque depuis le début du nouveau décret d'état d'urgence, 130 personnes interpellées pour non-respect du couvre-feu et 80 personnes déférées.

On reproche à ces dernières, confient nos sources, les délits de participation à une manifestation non déclarée, troubles à l'ordre public, actes de vandalisme et destruction de biens appartenant à autrui.

Elles ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de Pikine-Guédiawaye. En outre, les hommes du commissaire Mandjibou Lèye, patron des commissaires de la banlieue, ont versé au Trésor public un montant de 5 millions F CFA en termes d'amende forfaitaire. Par ailleurs, douze jours après cet état d'urgence sanctionné à ses débuts par des manifestations, une nouvelle décision est attendue aujourd’hui. Le couvre-feu sera-t-il maintenu ou levé ? Sera-t-il étendu à d'autres localités ? Y aura-t-il ou non de nouvelles restrictions ?