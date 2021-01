Au premier jour de l’application du couvre-feu, des jeunes sont sortis dans la rue, à Mbour et Joal, pour manifester et réclamer sa fin. Mais hier, le gouverneur de Thiès, Mamadou Moustapha Ndao, a prévenu tout le monde et rappelé que ça sera la tolérance zéro.

Depuis l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal, la région de Thiès a enregistré plus de 3 200 cas, occupant ainsi la deuxième place après Dakar. Des morts, il y en a eu aussi. Depuis quelques jours, on assiste à la flambée des cas communautaires de Covid-19.

Hier, le gouverneur de la région a réuni d’urgence, dans l’après-midi, le Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) pour affiner de nouvelles stratégies dans l’optique de mettre fin à la propagation de la maladie. Une rencontre synonyme aussi de mise en garde. Le gouverneur de Thiès a rappelé aux citoyens de cette région, surtout les jeunes, l’impératif de ne pas circuler pendant les heures de couvre-feu et de respecter la décision prise par le président Macky Sall pour le bien de tous.

‘’Le chef de l’État a décidé de restaurer l’état d’urgence et le couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès. Il faut voir en partie ce qu’il faut faire pour l’application de cette mesure. Et ce qu’il faut vraiment, c’est d’accentuer la surveillance dans toutes les rues de la région pour que l’épidémie reste encore concentrée dans les villes de Thiès et Mbour en particulier et Joal aussi. Nous avons constaté que ce sont les grandes agglomérations de la région où se concentre la maladie. C’est le moment d’accentuer l’application du couvre-feu, c’est-à-dire faire en sorte que les populations respectent la décision prise par le président de la République. Là, j’en appelle vraiment à la conscience de tout le monde et surtout des jeunes’’, a déclaré Mamadou Moustapha Ndao.

Le chef de l’exécutif régional a mis à profit la réunion du Comité régional de gestion des épidémies pour inviter la jeunesse de la région à faire preuve de responsabilité.

La colère du gouverneur

Pour le successeur d’Amadou Sy à la tête de la région de Thiès, rien ne peut expliquer les actes posés par des jeunes de Mbour et de Joal qui, lors de la première nuit du couvre-feu, ont bravé l’interdiction de circuler à partir de 21 h. De plus, rappelle-t-il, de tels comportements ne doivent plus se reproduire pendant tout le temps que va durer le couvre-feu. ’’Ça ne sert à rien de violer le couvre-feu. Il faudrait que les gens reviennent à la raison et savoir que la maladie est toujours là et qu’elle sévit. Mais savoir également que c’est par civisme qu’on peut respecter les décisions qui ont été arrêtées, pour venir en aide à l’ensemble de la population. Il ne faudrait pas que certains s’opposent. Heureusement qu’à Thiès, on n’a pas vu de tels actes hier nuit (mercredi). Mais il y a eu des cas à Mbour et à Joal où des jeunes sont sortis pour manifester.

Il faudrait vraiment que cela cesse’’, a martelé Mamadou Moustapha Ndao. Poursuivant, le gouverneur de Thiès met en garde tout le monde. ‘’Il ne faut pas sortir pendant les heures de couvre-feu. Si quelqu’un a des altercations avec les forces de défense et de sécurité, que cette personne ne compte pas sur mon soutien pour intervenir. Je ne suis pas là pour ça. C’est peine perdue’’, a clarifié l’ancien gouverneur de Diourbel. Revenant sur la riposte proprement dite, Mamadou Moustapha Ndao soutient que des séries de réunions périodes seront organisées dans les trois départements, avec l’implication de toutes les communautés, pour contenir la pandémie.

Pour cela, il demande de limiter les surcharges dans les transports en commun, mais aussi de porter obligatoirement le masque dans les lieux publics comme privés.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)