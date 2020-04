Couvre-feu Thies

Depuis le début du couvre-feu décrété par le chef de l’État Macky Sall, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, la police veille à son application. Dans la ville de Thiès, les opérations sont menées dans ce sens entre 20 h et 6 h du matin. Dès 18 h, les éléments de la police nationale prennent d’assaut les check-points installés dans le cadre de ce couvre-feu.

Ces opérations menées entre le 25 mars et le 6 avril ont permis à la police d’interpeller 41 personnes, d’immobiliser 177 motos-Jakarta et 42 véhicules. Outre ces voitures immobilisées, 490 pièces afférentes à la conduite de véhicules ont été saisies. Ces chiffres ont été révélés, hier, par l’adjoint au commissaire central de Thiès, le commissaire Kamara. Ainsi, il indique qu’en seulement dix jours, la police pouvait interpeler une centaine de personnes.

Mais, dit-il, elle a décidé d’adopter la méthode dissuasive et la sensibilisation, en lieu et place de la répression, pour pousser les Thiessois à rester chez eux pendant les heures de couvre-feu. ‘’Notre point fort, c'est la dissuasion, en plus de la sensibilisation. On ne fait pas de répression. Mais notre mission principale, c'est de dissuader les gens à sortir entre 20 h et 6 h du matin‘’, précise le commissaire Kamara. Il rappelle également que cette dissuasion se fait par une ‘’forte présence dans la ville des éléments de patrouille, notamment au niveau des check-points, entre 20 h et 6 h du matin’’.

Dans le travail que mène la police nationale, en cette période de couvre-feu, elle croise parfois des ‘’récalcitrants’’ dans la ville. Par contre, l’adjoint au commissaire central de Thiès soutient que dans ces moments précis, la police essaye, tout le temps, de les sensibiliser, notamment celles et ceux-là qui se mettent devant la porte de leur maison pour profiter un peu de la fraîcheur nocturne.