Le Sénégal a dénombré, ce weekend, 259 nouveaux cas positifs au coronavirus. Et les tests ont été respectivement effectués sur un échantillon de 1 315 et 1 367 personnes, samedi et dimanche. Ainsi, le samedi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état de 105 cas contacts et 25 communautaires.

Le communiqué quotidien a également informé de la guérison de 73 patients, la prise en charge de 53 cas graves dans les services de réanimation et de 5 décès. Hier, le directeur de la Prévention, Mamadou Ndiaye, a dénombré dans son point du jour 116 cas contacts et 13 issus de la transmission communautaire. Au même moment, 45 malades ont été déclarés guéris, pour 50 cas graves et 4 décès déplorés. Ce qui fait qu’à ce jour, 9 681 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 6 409 guéris, 191 décédés et donc 3 080 sous traitement.