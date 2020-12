Le district sanitaire de Diourbel a enregistré, après le Magal, cinq cas dont deux importés et trois cas de transmission communautaire.

‘’Au niveau de Diourbel, depuis l’apparition, on en est à 318 cas. Depuis le Magal, on a eu à peu près 5 cas dont 2 sont des cas importés et 3 cas sont issus de la transmission communautaire’’, renseigne le docteur Moussa Ndiaye, Médecin-Chef du district sanitaire de Diourbel, contacté après la publication du bulletin épidémiologique du jour, pour savoir s’il s’agissait d’une seconde vague. Le médecin-chef poursuit : ‘’On ne peut pas, réellement, parler de deuxième vague. Parce qu’en réalité, la première vague n’était pas finie. Je trouve qu’on est toujours dans les proportions auxquelles on devait s’attendre, vu la situation.’’

En effet, selon le médecin, ‘’il n'y a jamais eu de fin de la première vague. Vu aussi que les gens ne respectent pas les mesures barrières, poursuit-il, c’est tout à fait normal qu’on continue de compter des cas. On a toujours dit que les cas sont toujours là. Ils n’ont pas encore disparu. Force est de reconnaître que personne ne respecte plus les mesures barrières et, malheureusement, les cas sont en train d’augmenter encore. On a vu, même au niveau national, depuis un certain temps, on était à 6 cas. Maintenant, on est à plus de 30 cas par jour’’.

A Diourbel, comme au niveau de la plupart des localités du pays, on note un relâchement. Force est de reconnaître que personne ne respecte les mesures barrières. Malheureusement, les cas sont en train d’augmenter. Nonobstant ces nouveaux cas, les gens continuent, au niveau du district sanitaire de Diourbel, à faire de la surveillance. Le docteur Moussa Ndiaye renseigne : ‘’On fait des prélèvements tous les jours. C’est ce qui explique qu'à Diourbel, on a eu des cas. Nous n’avons jamais arrêté de faire des prélèvements. On continue la surveillance, en faisant des prélèvements tous les jours.’’

Au niveau national, les cas communautaires augmentent. Hier, il a été dénombré 48 nouvelles infections dont 22 sont des cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé. Le taux de contamination, qui stagnait à 1 % depuis plus d’un mois, est remonté à 4,66 %, ce dimanche.

Boucar Aliou Diallo