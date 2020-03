La Confédération africaine de football (Caf) a maintenu toutes ses activités sportives initialement prévues en 2020, au moment où des compétitions européennes et mondiales de football ou de basket sont reportées ou annulées, en raison de la progression du coronavirus dans le monde.

Le report des compétitions de football pour cause de Covid-19 n’est pas à l’ordre du jour en Afrique. En effet, la Confédération africaine de football (Caf) a pris l’initiative de maintenir ses prochaines échéances : 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can-2021 (25, 31 mars) et la phase finale du Championnat d’Afrique des nations 2020 (4-25 avril). Le président Ahmad Ahmad et ses collaborateurs maintiennent ces événements et n’excluent pas d’organiser des matches à huis clos, en étroite collaboration avec les autorités de certains pays.

La Caf renseigne, en effet, dans un communiqué, qu’une visite d’inspection sera effectuée, les 14 et 15 mars 2020, par sa Commission médicale, au Cameroun. ‘’Cette mission a pour objectif d’évaluer l’ensemble des mesures préventives prises par le comité local d’organisation’’, indique le texte.

La Caf maintient donc ses activités, au moment où le coronavirus sévit dans une douzaine de pays africains comme le Sénégal, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Egypte, la Tunisie, etc.

Le coach de la Gambie et le président de la Fédération kényane de football demandent le report des éliminatoires de la Can. Le sélectionneur des Scorpions de la Gambie, Tom Saintfiet, a évoqué la présence de la nouvelle pathologie contagieuse dans plusieurs pays européens où évoluent la majorité de ses joueurs, pour solliciter un renvoi de la double confrontation entre la Gambie et le Gabon. Le Kenya, pour sa part, a soulevé la même inquiétude sur la tenue des rencontres de qualification à la prochaine Can.

En maintenant les matches de la Can-2021 et le Chan-2020, Ahmad Ahmad et son équipe prennent, donc, le contre-pied de la plupart des grandes organisations sportives du monde. Ces dernières ont suspendu leurs compétitions, après l’annonce de l’OMS qualifiant la Covid-19 de pandémie. L’Italie, deuxième pays le plus touché par le coronavirus, a suspendu son championnat de football (Serie A). Après la suspension du Calcio par les dirigeants Italiens, les autorités espagnoles ont fait autant avec la Liga. Elles l’ont suspendue jusqu’à nouvel ordre. En Espagne toujours, le Real Madrid a mis en quarantaine ses joueurs, après avoir constaté un cas au sein de sa section de basket-ball. Le Portugal a également suspendu son championnat. D’autres Etats européens comme la France, l’Allemagne et la Belgique ont opté pour le huis clos, pour le moment.

Vers un report de l’Euro à 2021

L’Union des associations de football européen (Uefa) est dans une logique de suspendre ses compétitions de clubs dont la Ligue des champions et la Ligue Europa, et de reporter l’Euro-2020 initialement prévue le 12 juin. Les dirigeants du football européen ont annoncé hier qu’ils vont se prononcer mardi prochain sur une suspension provisoire de la Ligue des champions et de la Ligue Europa et le report de l’Euro en 2021. Mais le report de la Coupe d’Europe des nations jusqu’à l’été de 2021 entrainera un chevauchement entre cette compétition et la Coupe du monde des clubs de la Fifa. L’Uefa va devoir donc négocier avec la structure dirigée par Gianni Infantino qui compte organiser sa première édition élargie de Mondial des clubs entre juin et juillet 2021.

La Covid-19 a eu également des incidences sur le basket. La NBA a arrêté des rencontres, avant-hier, après la contamination du Français Rudy Gobert. La Fédération internationale de basket (Fiba) et l’Euroligue ont annoncé, hier, la suspension des compétitions européennes de basket pour une durée indéterminée.

En Afrique, plusieurs pays touchés par la désormais pandémie de Covid-19 ont pris des mesures drastiques. L’Algérie a annulé ses manifestations, notamment sportives. Le Maroc a décrété le huis clos pour tous les prochains matches de football. Une décision similaire a été prise en Égypte.

OUMAR BAYO BA