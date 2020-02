Les pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest préparent leur riposte contre le covid 19. Ils se retrouvent aujourd’hui à Bamako à cette effet. Dans un communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, est annoncée la participation d’Abdoulaye Diouf Sarr.

‘’Face à la transmission interhumaine du coronavirus associée à la propagation rapide dans un contexte de mondialisation, il devient urgent pour chaque pays de mettre en place des outils de surveillance et de diagnostic ciblant le nouveau coronavirus afin de mieux préparer la réponse à d’éventuels cas ou épidémie.

C’est dans ce contexte que l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) souhaite renforcer les capacités des entités nationales et régionales de la région CEDEAO pour la surveillance et la détection précoce des épidémies de coronavirus (Covid 19)’’, lit-on dans la note.

‘’Cette réunion de coordination de haut niveau sera l’occasion d’examiner une approche commune de préparation pour les pays membres de la CEDEAO et d’harmoniser les stratégies régionales de préparation pour la prévention, la détection précoce et le contrôle du nouveau coronavirus (Covid 19). Les acteurs identifieront aussi les principaux besoins et défis et évalueront l’état de préparation régionale et nationale afin de faire face à cette épidémie’’. Tous les ministres des pays membres y prendront donc part.