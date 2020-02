Une certaine psychose commence à s’installer dans certaines parties du monde. Beaucoup de pays ont pris des batteries de mesures pour parer à l’arrivée de l’épidémie du Coronavirus. Circuler de pays en pays devient ainsi difficile. Des pays ont commencé à restreindre les entrées sur leurs territoires de citoyens venant des pays les plus touchés comme la Chine, l’Italie ou encore la Corée du Sud. Hier, l’Arabie Saoudite entrait dans la danse.

Elle a décidé de "suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour réaliser la Oumra et visiter la Mosquée du Prophète". Une manière "de prévenir l’arrivée du nouveau coronavirus dans le royaume et sa propagation", explique-t-on dans un communiqué. Il est également décidé de la suspension temporaire de l’entrée dans le pays des voyageurs munis d’un visa de tourisme et provenant de pays où sévit le Covid19, selon des critères qui seront fixés par les autorités sanitaires.

...Au moment où certains ferment leurs frontières aux voyageurs, le département international du comité central du Parti communiste chinois (PCC) compte ses amis. Dans une lettre rendue publique, ses membres se réjouissent du soutien des cadres de Benno Bokk Yakaar. Les camarades d’Abdoulaye Diouf Sarr avaient publié un communiqué au moment de l’apparition de l’épidémie COVID-19 en Chine.

‘’Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour ce message de solidarité, ce qui manifeste le soutien et l’amitié de la Coalition BBY au Parti communiste chinois et au peuple chinois’’, disent-ils dans leur note. Ils informent également que ‘’sous la ferme direction du comité central du PCC rassemblé autour du Secrétaire Général XI Jinping, en faisant valoir les avantages du système politique pour mobiliser les ressources du pays, nous avons pris des

mesures de prévention et de contrôle les plus complètes, rigoureuses et sans réserve, qui ont déjà donné de premiers résultats’’.