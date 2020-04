Un 7e décès et 66 nouveaux cas : c’est le bilan quotidien le plus lourd enregistré par le Sénégal, depuis le début de la pandémie. Le ministère de la Santé invite à plus de rigueur dans le comportement des populations.

Le Sénégal a enregistré un nouveau décès, ce vendredi 24 avril. Une situation qui alourdit le bilan de la pandémie du coronavirus sur nos terres, depuis le 2 mars. La septième victime est un patient de sexe masculin âgé de 65 ans. Le décès a été notifié, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, à 11 h 50 mn, soit quelques minutes après le point de presse dudit ministère. A noter qu’Abdoulaye Diouf Sarr avait annoncé, pendant sa déclaration, un cas grave.

Outre ce décès, le Sénégal a enregistré 66 cas positifs, ce vendredi. Un chiffre record. Il s’agit de 61 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de 5 cas issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis comme suit : Dakar-Nord 21 nouveaux cas, Goudiry 16 cas, Dakar-Centre 13 cas, Touba 4 cas, Dakar-Sud et Dakar-Ouest chacun 3 cas, Rufisque 2 cas, Pikine, Mbao, Mbacké et Pout ont chacun 1 nouveau cas. A noter que 528 tests ont été réalisés. Cinq patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

En résumé, le pays a enregistré 545 cas dont 262 guéris, 7 décès, 1 évacué et 276 sous traitement.

Dans la même dynamique, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a notifié le fait que les commerçants soient beaucoup plus exposés que les autres. La preuve, sur les 5 cas communautaires enregistrés le jeudi, 4 sont des commerçants. ‘’C’est la raison pour laquelle j’insiste sur le port systématique des masques au niveau des marchés et autres lieux publics, en conformité avec l’arrêt du ministère de l’Intérieur’’, a dit M. Diouf Sarr.

Autre comportement qui favorise la circulation du virus et dénoncé de manière ferme par le ministre, c’est le transport inter-régions qui n’est pas rigoureusement respecté par certains Sénégalais.

La problématique des personnes asymptomatiques (NDLR : des porteurs du virus qui ne manifestent pas les signes, mais qui sont capables de transmettre le virus) a été aussi abordée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale. C’est d’ailleurs pour mieux détecter ces cas qu’il dit avoir demandé aux services de santé d’effectuer plusieurs prélèvements pour détecter le maximum de cas. Abdoulaye Diouf Sarr, pendant sa communication, a aussi annoncé que les équipements de protection du personnel de santé seront renforcés. Il s’agit de leur permettre de mieux se protéger, pour mieux prendre en charge les patients. Il leur a aussi adressé un message de félicitation, en saluant leur engagement sans faille dans la guerre contre la Covid-19.

VIVIANE DIATTA