‘’L’état de santé des trois patients, précédemment déclarés positifs, est stable’’. Il s’agit des trois personnes souffrant du Covid-19 au Sénégal. C’est le ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, qui donne l’information. Seulement, il ne dit pas que l’un de ces patients se porte bien mieux et pourrait même sortir demain, selon le directeur de cabinet du ministre, lors d’une rencontre tenue hier à Dakar.

Docteur Aloyse Diouf a fait savoir que le premier patient guéri au Sénégal a subi deux tests qui se sont avérés négatifs, avant qu’il ne sorte de l’hôpital. Il en sera autant pour les autres. Donc, l’on devrait s’attendre, aujourd’hui, à l’annonce de la guérison de l’un de ces trois patients. Aussi, faut-il noter qu’il n’y a pas de nouveau cas déclaré et que l’Institut Pasteur de Dakar n’a fait parvenir ce jour au ministère de la Santé et de l’Action sociale que les résultats des tests virologiques d’un seul cas suspect. Ces derniers sont négatifs.

...Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, lui, se préoccupe de la situation des Sénégalais de l’extérieur. Dans un message de solidarité qu’il leur adressait hier, il dit : ‘’Je suis profondément préoccupé par le risque et les difficultés résultant du confinement auxquels sont confrontés nos compatriotes de la diaspora dans certains pays comme la Chine et l’Italie.’’ Ainsi, il ‘’leur exprime (sa) totale solidarité et encourage leurs familles et proches qui […] vivent quotidiennement dans la peur et l’inquiétude’’. ‘’Je salue les efforts des autorités sanitaires des pays hôtes et prie pour qu’ils soient couronnés de succès’’, écrit-il.