Depuis l’annonce du premier cas testé positif au coronavirus au Sénégal, beaucoup sont sortis pour demander l’interdiction des rassemblements de quelque nature qu’ils soient. Le gouvernement a donné le ton, en annulant toutes les manifestations institutionnelles du 8 mars.

Le président a également interdit tous les voyages officiels. Seulement, les autorités ne veulent, jusque-là, pas prendre la responsabilité d’interdire les rassemblements, surtout ceux religieux, alors que beaucoup se profilent à l’horizon. Cela va du Ziar général prévu le 15 mars au Kazu Rajab du 22 mars et à l’Appel des layènes qui se tient le 23 mars. Hier, le droit-de-l’hommiste Seydi Gassama est monté au créneau.

"L’Etat doit avoir le courage de demander aux chefs religieux d’annuler ou de reporter tous les grands rassemblements prévus pendant ce mois de mars. Dans la plupart des États en lutte contre ce virus, ces mesures sont déjà en vigueur’’, écrit Seydi Gassama sur Twitter.

...L’Etat serait peut-être dans cette dynamique. Après avoir rencontré le chef de l’Eglise sénégalaise et des imams, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, semble vouloir passer à la vitesse supérieure. ‘’Emedia’’ informait, hier, de la tenue d’une ‘’rencontre entre Serigne Bass Abdou Khadre et Abdoulaye Diouf Sarr. Selon des informations obtenues par ‘’emedia.sn’’, le ministre de la Santé s’est entretenu avec le porte-parole du khalife général des mourides. La réunion s’est tenue ce jeudi 12 mars à Dakar’’. Malheureusement, ‘’peu d’informations ont filtré de leur rencontre. Mais les discussions ont tourné principalement sur l’épidémie de coronavirus déclarée, désormais, pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)’’, ajoute le site.