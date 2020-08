Le ministre de l’Intérieur a fait face à la presse ce vendredi pour faire le point sur les mesures prises par son département afin de faire respecter les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais Aly Ngouille Ndiaye a surtout livré des chiffres alarmants sur la pandémie de Covid-19 au Sénégal.

«A ce jour, nous ne sommes malheureusement pas encore à la ligne d’arrivée parce que le virus continue de faire des ravages à travers le monde, avec à chaque jour son lot de décès et de personnes nouvellement infectées. Nous devrons donc continuer à faire des efforts en respectant les gestes barrières.» L’alerte vient du ministre de l’Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye faisait, ce vendredi, le point sur les dispositions prises par son département afin de faire respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires pour arrêter la propagation du Covid-19.

De l’avis du premier flic du Sénégal, il est important de dire qu’«il faudra se montrer très patient, très vigilant et solidaire, car il est certain et il ne faut pas avoir peur de le dire, que le virus responsable de la maladie du coronavirus est encore parmi nous et circule à grande vitesse». « Les chiffres publiés quotidiennement par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale le démontrent à suffisance», souligne-t-il. Et les chiffres délivrés par Aly Ngouille Ndiaye sont pour le moins alarmant.

«Ainsi, à la date d’aujourd’hui nous avons un cumul de 10887 de personnes infectées dont 225 décédées. L’analyse par région a montré que les quatre régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir : – La région de Dakar est en tête avec 8085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74,2%. ; – la région de Thiès vient en deuxième position avec 1123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3% ; – La région de Diourbel est en troisième position avec 688 de personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3% ; – La région de Ziguinchor est en quantième position avec 279 personnes infectées, soit un pourcentage de 2,6%. Si on fait le cumul de ces chiffres », détaille le ministre de l’Intérieur.

Avant d’ajouter : «Nous avons rien que pour ces quatre régions un nombre total de 10175 personnes infectées sur 10887, soit 93,4%. Il est important de préciser que près de 55% des malades ont moins de 40 ans. Si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie du coronavirus sur l’ensemble du territoire national de façon désagrégée, selon toujours les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action social du 5 août 2020, sur les 213, on a noté que : – deux (2) sont de la tranche d’âge de 5 à 19 ans ; – huit (8) sont de la tranche d’âge de 20 à 39 ans ; – quarante-cinq (45) sont de la tranche d’âges de 40 à 59 ans ; – cent cinquante-huit (158) sont de la tranche d’âge des plus des 60 ans.» «En résumé, seuls 10 (4,7%) malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6000 malades sont décédés et 203 (95%) sur 4614 malades sur la cible des plus de 40 ans, avec un chiffre alarmant de 158 décès (74%) au 5 août 2020», déplore le ministre de l’Intérieur.

De l’avis d’Aly Ngouille Ndiaye, la signification de tous ces chiffres est simple. «Les jeunes constituent des vecteurs de transmissions du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent», a tenu à préciser le ministre de l’Intérieur. .