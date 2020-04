Le Teungueth FC, leader de la Ligue 1, à l’issue de la phase aller, n’envisage pas une annulation de la saison de football 2019-2020, en dépit de la pandémie de la Covid-19, a indiqué son président Babacar Ndiaye.

Même si le contexte lié à cette pandémie empêche toute lisibilité sur le futur proche des compétitions sportives à travers le monde, Babacar Ndiaye estime qu’il est encore prématuré de se prononcer dans un sens ou dans un autre. ‘’C’est trop tôt pour dire si on va annuler ou pas’’, a-t-il affirmé. Mais il reste convaincu qu’"au vu des investissements effectués pour la préparation de la saison qui a joué la moitié de la saison’’, il serait "difficile d’annuler tout ce qui a été fait d’un coup de crayon’’, fait-il valoir dans un entretien avec l’APS.

Et pour lui, il n’y a pas lieu de se précipiter, car on "a le temps de voir venir’’, argumente-t-il. ‘’Plusieurs scénarios peuvent être mis sur la table, mais je préfère attendre et parler à qui de droit’’, a ajouté le dirigeant. Il soutient que les compétences ne manquent pas pour donner une suite à la saison de football.

Mais pour le président de TFC, dont le club compte 12 points d’avance sur le deuxième, à l’issue de la phase aller, le seul combat qui vaille est celui contre la maladie à coronavirus. ‘’La bataille qui vaut d’être menée actuellement, c’est la lutte contre la propagation de la Covid-19. Et je salue la posture du monde sportif en général et de la famille du football dans la lutte contre cette pandémie. Nous avons réussi une belle mobilisation et montré un bel élan de solidarité’’, s’est-il réjoui.

A la question de savoir ce qu’il pense de l’attribution des titres en ne tenant compte que de la phase aller, il a indiqué qu’il était mal placé pour répondre à cette question. ‘’Nous avons fait un beau parcours avec 12 victoires et 1 nul, à l’issue de la phase aller’’, a-t-il dit. D’après lui, la Ligue de football et la Fédération sénégalaise de football ont le temps de voir venir. ‘’Il n’y a pas seulement des titres à attribuer, il y a des montées et des descentes en division inférieure à tenir compte et il y a encore du temps pour terminer la saison’’, a-t-il fait savoir.

Au terme de la phase aller (13 journées) de Ligue 1, le TFC compte 33 pts, soit 12 de plus que le Jaraaf (2e, 21 pts).

APS