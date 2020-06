La distribution des vivres a commencé dans le département de Mbour, depuis hier. C’est à Joal-Fadiouth que le lancement officiel s’est effectué, sous la présence effective de Mor Talla Tine. Une opération qui concerne plus de 45 686 ménages dans l’ensemble du département.

Depuis plusieurs semaines, les impactés de la Covid-19 du département de Mbour attendaient leur part de l’aide alimentaire, dans le cadre du Programme de résilience du Force Covid-19. C’est finalement hier que la distribution a démarré dans la capitale de la Petite Côte, sous la houlette de Mor Talla Tine, Préfet du département, qui a choisi la commune de Joal-Fadiouth pour le lancement officiel.

Selon lui, ‘’si cette distribution a pu avoir lieu, c’est parce qu'auparavant, il y a eu un travail de fond qui a été effectué par toutes les parties prenantes, y compris les services de l’Etat, les CT, les délégués de quartier, les chefs de village, etc.’’. Dans ce sens, l’autorité départementale a exprimé sa satisfaction par rapport aux conditions dans lesquelles le travail préalable s’est effectué. ‘’Je voudrais me réjouir de la transparence, mais également de l'inclusion qui a prévalu au cours de ce processus de ciblage et d'identification des bénéficiaires’’, a martelé Mor Talla Tine. Le préfet d’ajouter : ‘’Le département a reçu son stock ; il restait juste quelques reliquats qui vont nous parvenir très prochainement.’’

Pour ce qui est de l’organisation de la distribution, le préfet indique que pour l’ensemble du département, ils ont ‘’80 points de distribution, pour éviter que ces opérations ne soient à l’origine des rassemblements. A Joal-Fadiouth, il y a 6 points qui polarisent les différents quartiers de la commune. Et grâce à l’accompagnement de toutes les bonnes volontés, y compris le maire, le ministre en charge des Mines et de la Géologie, tout le monde s’est mobilisé pour que cette initiative du chef de l’Etat soit couronnée de succès’’, fait-il savoir.

Pour sa part, Louise Coco Diouf, Première adjointe au maire de Joal-Fadiouth, confie : ‘’Le préfet a conduit ce processus avec diligence et s’est déplacé ici à plusieurs reprises. On a suivi à la lettre les indications qu’il nous a données et on n’a eu aucun problème. Tout s’est passé comme sur des roulettes et c’est l’occasion de remercier le chef de l’Etat dont le geste vient soulager les populations qui en avaient besoin à cause de la pandémie.’’ A l’en croire, Joal-Fadiouth est une localité touristique qui a été fortement éprouvée par l’absence de visiteurs. ‘’Dès le début de la pandémie, les activités ont cessé et les acteurs qui en vivaient, les guides touristiques, les antiquaires, entre autres, en ont souffert’’, révèle-t-elle.

Pour la lutte contre la maladie, ‘’on invite les populations à redoubler de vigilance’’, a indiqué Louise Coco Diouf. Avant de poursuivre : ‘’Nous avons installé ici un dispositif de lavage des mains et nous leur demandons d’observer les gestes barrières. Aussi, tous les jours, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les citoyens et leur dire que la maladie ne se déplace pas, mais ce sont les populations qui vont vers elle ou qui l’amènent avec elles’’, renseigne l’adjointe du maire.

Sur ce point, le préfet estime qu’au stade où nous sommes, ‘’il faut un engagement communautaire pour que nous réussissions à vaincre cette maladie’’. Sur cette lancée, Mor Talla Tine pense que ‘’cet engagement communautaire doit se traduire à travers une sensibilisation beaucoup plus accrue, portée par les membres de la communauté autour des mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation physique, le lavage très régulier des mains’’. Pour lui, ‘’c’est comme ça que nous pourrons vaincre la maladie pour espérer renouer avec nos vieilles habitudes, mais également participer à la relance des activités économiques’’.

Pour rappel, le département compte 45 686 ménages bénéficiaires répartis entre les 16 communes. ‘’Il est clair que le gros du lot est dans la commune de Mbour suivie de celles de Joal-Fadiouth et Malicounda’’, informe le préfet. Il précise : ‘’Nous pensons que, d’ici une semaine au maximum, toutes les opérations de distribution vont être bouclées, au grand bonheur des populations bénéficiaires’’, assure-t-il.

IDRISSA AMINATA NIANG