En faveur des Sénégalais de l’extérieur, un plan sectoriel de contingence de 12,5 milliards de francs CFA aux fins d’assistance, a été décidé par l’Etat. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a fait le point sur l’argent distribué, les modalités de rapatriement des morts de Covid-19, les opérations de rapatriement des Sénégalais bloqués...

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a fait la situation concernant l’assistance aux ressortissants sénégalais à l’étranger, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un plan sectoriel de contingence doté d’une enveloppe de 12,5 milliards de francs CFA. Déjà, renseignent les services du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, sur les 6 250 000 000 F CFA déposés dans le compte prévu à cette fin, une première phase d’aide a été achevée. Elle a concerné les compatriotes bloqués, les personnes contaminées, les familles des personnes décédées du coronavirus ou pas, ainsi que les étudiants non allocataires (bourses ou aides) en situation de précarité.

Une phase pour laquelle ont été dégagés 726 000 000 F CFA. Ce qui a permis la prise en charge de nos compatriotes, en tenant compte de l’urgence et de leur situation de précarité. En ce sens, 2 000 euros ou dollars ont été attribués pour chaque décès en Europe, en Amérique, en Asie (Covid-19 ou pas) ; 500 euros ou dollars pour chaque personne contaminée ou bloquée en Europe, en Amérique et en Asie. Pour les résidents de pays africains, l’assistance apportée s’élève à 1 000 euros par décès (Covid-19 ou pas) et 300 euros pour les compatriotes contaminés ou bloqués. Cette assistance a concerné 910 compatriotes bloqués dont 137 malades, 71 familles de personnes décédées et 240 étudiants.

La deuxième phase

Une deuxième étape est actuellement en cours. Elle concerne tous les autres compatriotes impactés par la pandémie qui ne bénéficient pas déjà d’une aide ou assistance de leur pays d’accueil, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sont ciblés, donc, les personnes retraitées, les travailleurs du secteur informel, les étudiants non allocataires de bourses ou aides et tous les compatriotes en situation de vulnérabilité. 4 698 744 000 F CFA sont déployés pour cette phase à l’intention de 49 569 compatriotes. L’aide va s’établir à hauteur de 300 euros en Europe et de 300 dollars en Amérique/Asie, par personne, hormis les personnes bloquées, contaminées et celles qui, dans cette délicate situation, ont perdu un proche parent. En faveur des étudiants, l’aide est maintenue à 200 euros ou dollars, comme initialement prévu, en fonction de leur zone de résidence.

S’agissant de l’Afrique, le montant à allouer par personne est de 50 000 F CFA, y compris pour les étudiants. Au total, pour cette deuxième phase, les représentations en Afrique ont reçu 1 704 600 000 F CFA pour assister 34 092 compatriotes en difficulté. Celles de l’Europe ont bénéficié de 2 664 144 000 F CFA destinés à 13 558 compatriotes fortement impactés.

Enfin, en faveur des expatriés d’Amérique, 320 000 000 F CFA ont été octroyés pour 1 939 Sénégalais. Ce qui fait un cumul de 5 424 744 000 F CFA mobilisés pour les deux premières phases, sur les 6 250 000 000 F CFA à la disposition du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

En attendant la mise à disposition du reliquat des 12,5 milliards égal à 6,250 milliards de francs CFA, le montant restant des premiers versements (825 256 000 F CFA) sera transféré aux ambassades, informe le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

La situation sur les rapatriements des citoyens bloqués à l’étranger

La réunion de suivi du ministère a permis de savoir que notre pays enregistrait près de 1 115 compatriotes bloqués de par le monde. Le ministère, engagé au rapatriement de certains d’entre eux, rapporte que, dans ce cadre, déjà le 12 mai, 17 compatriotes ont été rapatriés de la France via Air France. Le 14 mai également, 148 compatriotes sont arrivés en provenance de la même destination, toujours via la compagnie Air Sénégal. En plus d’eux, ce 16 mai (demain), 107 compatriotes actuellement aux Émirats arabes unis seront rapatriés.

Par ailleurs, relativement à la levée de la mesure d’interdiction de rapatriement des dépouilles des décédés de la Covid-19, une réunion s’est tenue, ce 12 mai, entre le ministère d’Amadou Ba et celui de son homologue Abdoulaye Diouf Sarr, en charge de la Santé et de l’Action sociale, en vue de la mise en œuvre. En cette circonstance, a été définie la procédure opératoire normalisée par le ministère de la Santé.

Celle-ci, communiquée aux missions diplomatiques et consulaires, doit obéir aux règles suivantes : le rapatriement des corps, par voie aérienne, doit se faire selon les principes directeurs de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Les compatriotes qui souhaitent rapatrier le corps d’un proche décédé de Covid-19 doivent prendre connaissance des mesures énoncées dans le document précité et s’engager en ce sens au strict respect de son contenu, notamment en ce qui concerne les conditions de transport et d’enterrement avant toute délivrance de laissez-passer mortuaire (LPM) pour cause de décès des suites de Covid-19. Les requérants, impérativement, signent un document d’engagement.