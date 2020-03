Covid-19 et prisons

Au moment où certains attendent les autorités médicales pour prendre des décisions par rapport à l’organisation de leur structure, l’Administration pénitentiaire prend les devants.

Dans un communiqué rendu public hier, elle a annoncé de nouvelles mesures. En raison du risque de propagation du coronavirus, l’Administration pénitentiaire informe l’opinion publique que toutes les autorisations d’accès au sein des établissements pénitentiaires accordées aux représentants diplomatiques, associations, organisations non gouvernementales, étudiants et chercheurs sont suspendues jusqu’à nouvel ordre’’, informe le communiqué. Comme le président de la République, l’Administration pénitentiaires a décidé de surseoir sine die toutes les ‘’rencontres et festivités programmées dans les prisons, à l’occasion de la célébration de la journée du 8 Mars’’.

Mais ‘’les généreux bienfaiteurs et donateurs pourront se rapprocher des administrations des établissements pénitentiaires concernés pour la remise des dons’’, selon le communiqué. Que les parents des prisonniers se le tiennent également pour dit : ‘’En fonction de l’évolution de la situation, les visites familiales pourraient connaître des restrictions. Le cas échéant, un dispositif de communication particulier sera mis en place pour permettre aux familles de contacter par téléphone les établissements pénitentiaires et aux détenus de téléphoner à moindre coût.’’