La pandémie de la Covid-19 qui se propage dans le monde entier et au Sénégal, a délogé, ce lundi, plus de 6 000 étudiants de tous les campus de l’université de Thiès (UT). Les pensionnaires la quittent au moins pour trois semaines.

Les autorités de l’université de Thiès se sont pliées à la volonté du chef de l’État qui a pris, ce week-end, une série de mesures pour faire arrêter les cours dans tous les établissements du pays. Hier, le recteur de l’université de Thiès et le directeur du Crous-T ont longuement discuté de cette question. Au terme de leur entrevue, le Pr. Ramatoulaye Diagne Mbengue et Cheikh Sall n’ont eu d’autre choix que de se plier aux décisions prises par le président de la République Macky Sall, qui veut freiner la propagation de la Covid-19. Ce qui a poussé plus de 6 000 étudiants à quitter les campus universitaires.

Selon le secrétaire général de l’université de Thiès, tous les campus restent fermés pour une durée de près d’un mois. ‘’Suite aux importantes décisions prises par le chef de l’État pour protéger les Sénégalais et stopper la propagation du coronavirus, le recteur de Thiès, le Pr. Ramatoulaye Diagne Mbengue, et le directeur du Crous-T, Cheikh Sall ont longuement échangé avant-hier, tard dans la soirée. Ils ont décidé de suivre les instructions et de veiller à l’application de toutes les mesures prises par le président Macky Sall. Donc, les enseignements sont systématiquement suspendus dès ce lundi, dans l’ensemble des campus, à 8 h, pour une durée de trois semaines’’, explique Malick Sow.

Le secrétaire général de l’université de Thiès, qui s’exprimait lors d’un point de presse, précise également que tous les campus sociaux sont fermés.

Les sollicitations des étudiants

Dès l’annonce de cette décision présidentielle, certains étudiants ont commencé à vider les lieux avec leurs propres moyens. Présent hier à la rencontre convoquée par le directeur du Crous-T et qui a réuni des directeurs d’institut et d’Unité de formation et de recherche (UFR), le président de la Conférence des amicales de l’université de Thiès a sollicité, au nom de ses camarades, un accompagnement financier pouvant permettre à ceux-là qui n’en ont pas les moyens de pouvoir retourner auprès de leurs familles. Aussi, Abdou Aziz Ndiaye demande aux autorités universitaires de s’organiser pour convoyer les étudiants via des bus. Le président de la Conférence des amicales de l’université de Thiès sollicite aussi de la part du recteur et directeur du Crous-T des mesures d’accompagnement pour leur épargner, au retour, des risques de contamination.

L’université de Thiès compte en son sein quatorze nationalités différentes. C’est pourquoi Abdou Aziz Ndiaye demande aux autorités de ne ‘’pas laisser ces étudiants étrangers à eux-mêmes’’. Même si tout cela semble compliqué, les autorités académiques ont quand même décidé de leur apporter tout leur soutien.

