L’économie reprend peu à peu son cours normal. Pour le secteur du tourisme, les acteurs de Saly Portudal sont déjà à pied d’œuvre pour une relance sécurisée de leur secteur. Ils se sont réunis hier dans les locaux de la Sapco pour élaborer un plan d’action de relance du tourisme dans la station balnéaire.

La pandémie du coronavirus, qui a obligé les autorités à fermer les frontières du pays, a mis à genoux le tourisme sénégalais. Toutefois, depuis quelques semaines, les pensées se tournent vers la réouverture du secteur, surtout après la déclaration du président de la République qui a demandé aux citoyens d’’’apprendre à vivre avec le virus’’.

C’est dans ce sens que les acteurs touristiques regroupés autour du Compact (Collectif des PME, TPE et acteurs de la chaîne de valeur tourisme) se sont déjà lancés dans l’élaboration d’un plan d’action pour relancer leur secteur dans les meilleures conditions. Venue présider la réunion d’élaboration de ce tableau de bord, la directrice de l’Exploitation de la station balnéaire de Saly Portudal a annoncé que la réouverture de la station est prévue au mois d’octobre. ‘’Mais avant, il faut penser à la préparation et on est dans cette dynamique, en vue de l’ouverture de la saison touristique prochaine’’, a ajouté Ndèye Awa Sakho.

‘’Aujourd’hui, il s’agissait de déterminer un plan d’action crédible, faisable dans les plus brefs délais au niveau de la station. C’était donc de mettre sur papier, un plan d’action qui est en train d’être peaufiné. Il s’articulera autour de journées d’investissement humain qu’on devra organiser, des journées de pulvérisation pour remettre la station en bonne santé, de faire en sorte que les activités soient reprises par les acteurs’’, renseigne-t-elle.

Selon la directrice de l’Exploitation, ‘’la station est en léthargie depuis un moment, et on voudrait que les acteurs reprennent leurs activités et que les touristes puissent revenir dans la station en toute confiance et que les activités redémarrent normalement’’. Pour les acteurs du tourisme concernés, cette occasion a permis de mettre en place une synergie et un plan d’action qui pourra leur permettre de prendre en compte toutes les problématiques du secteur au niveau de la station de Saly.

Boly Guèye informe, dans ce sens, que ‘’dans le plan d’action, il y aura l’entretien et le nettoiement de l’ensemble de la station touristique et des plages. Nous avons aussi pris comme dispositions, par rapport aux conducteurs de motos-Jakarta, de pouvoir les répertorier, les identifier et même leur mettre des macarons d’identification. On constate que beaucoup d’entre eux chipent les sacs des visiteurs’’. De la même manière, précise le président du Compact, ‘’nous allons répertorier les chauffeurs de taxi et même les malades mentaux qui errent dans la station. On a pris en compte toutes ces préoccupations… les voleurs à la sauvette’’. De même, ‘’il ne faut pas oublier qu’au niveau de la station, nous avons beaucoup de difficultés avec les Jakarta. Ces mesures nous permettront d’identifier tous ceux qui se rendent dans la station et de prendre des dispositions qui pourraient nous permettre de travailler, avec la sécurité, sur des mesures’’, a ajouté Boly Guèye.

Les acteurs souhaitent aussi que les plages disposent d’éco-guides, d’éco-gardes. ‘’Ce travail nous permettra de redorer le blason de la station qui est la première en Afrique de l’Ouest’’, assure Boly Guèye. Enfin, martèle l’acteur touristique, ‘’ce qu’on souhaiterait, c’est que les autorités puissent accompagner ce processus d’ouverture de saison et, en même temps, travailler sur le fonds de résilience pour aider les acteurs touristiques. La Covid-19 est toujours là et nous prendrons toutes les dispositions pour montrer le beau visage du Sénégal’’.

IDRISSA AMNATA NIANG