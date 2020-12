La députée Marie-Louise Diouf est décédée des suites de la maladie de Covid-19. Elle était récemment aperçue à l’hémicycle. Une enquête est d’ailleurs ouverte au niveau de l’Assemblée, pour identifier ses derniers contacts.

La nouvelle a pris au dépourvu les députés, hier. Ces derniers l'ont reçue avec beaucoup d’émoi et de tristesse. Alors qu’ils étaient en pleine séance, dans le cadre du vote du budget 2021 du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, a annoncé le décès de Marie-Louise Diouf. Elle avait été testée positive au coronavirus, selon nos informations.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le budget du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a été adopté sans débat par les parlementaires. Et c’est pour cela aussi que la séance d’hier après-midi s’est déroulée à huis clos.

Cependant, il faut dire que la défunte était récemment présente à l’hémicycle. Était-elle en contact avec certains de ses collègues ? En tout cas, la question se pose. Une enquête est d’ailleurs ouverte au niveau de l’Assemblée nationale pour identifier ses derniers contacts.

Apportant des témoignages sur la disparue, la députée Aïda Mbodj a indiqué : ‘’La semaine dernière, elle était là, debout tout juste après la rangée où je m’assois.’’ Pour sa part, Juliette Paule Zenga du département de Dakar a confié qu’on leur avait annoncé que Marie-Louise Diouf était malade, mais qu’elle allait vite se rétablir et qu’elle devait être présente à l’Assemblée hier. ‘’Cela nous a pris au dépourvu. On vient d’apprendre la nouvelle (le décès). On savait qu’elle était un peu malade, grippée. On nous l’avait dit, il y a une semaine. Mais même hier, on nous a dit qu’elle serait là aujourd’hui (hier) ou demain (aujourd’hui)’’.

La députée de la majorité Marie Louise-Diouf avait été élue sur la liste nationale à la 28e position. Elle militait à Grand-Yoff, à Dakar, pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. Les témoignages sont unanimes : Mme Diouf était ‘’respectueuse, ouverte, et travailleuse’’. ‘’Loulou’’ s’était d’ailleurs distinguée par sa manière très chaleureuse et respectueuse de saluer ses pairs. ‘’Tout le monde aimait l’appeler ‘Tata Loulou’, parce qu’elle était disponible et ouverte avec tout le monde. Et elle faisait vraiment du bon travail au niveau de l’Assemblée. C’est une douleur inestimable. De plus, on était avec elle durant toutes les échéances électorales qui ont eu lieu ici, à Dakar. Donc, aujourd’hui, c’est une grande perte pour nous’’, a fait savoir Juliette Paule Zenga. ‘’Lorsqu’elle m’a aperçue dans la salle et s’est pliée pour me saluer. Moi, je l’appelais ’Lou', parce que tout le monde l’appelait ‘Loulou’. Nous avons perdu une femme gentille et respectueuse. Elle a véritablement marqué l’Assemblée’’, a indiqué Aïda Mbodj.

‘’Non seulement, nous avons perdu une collègue qui nous était très chère, mais nous avons aussi perdu une maman. Marie-Louise fut une femme exemplaire à l’Assemblée, par ses prestations, mais aussi de par sa présence. Elle était aussi une femme exemplaire de par sa façon de faire avec ses collègues. Aujourd’hui, le Sénégal perd une de ses braves femmes, et l’Assemblée nationale une très grande parlementaire’’, a regretté Yéya Diallo.

La députée Khady Ba du département de Linguère a abondé dans le même sens : ‘’Elle m’a toujours appelé ‘badjiène’. Et elle me saluait toujours avec révérence. C’est une grande perte. Mais on rend grâce à Dieu. En tant que croyant, on sait que personne ne demeure éternellement sur cette terre’’, a-t-elle dit.

BABACAR SY SEYE