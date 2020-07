L’école Notre-Dame des Victoires est au-devant de l’actualité, après qu’un élève a été testé positif à la Covid-19. Ce qui a surpris le directeur de l’école qui dit n’avoir pas reçu un document qui informe de la situation sérologique de l’élève dont la famille soutient, contrairement au médecin-chef du district sanitaire de Diourbel, qu’il n’est pas malade du coronavirus et qu’il ne va plus reprendre le chemin de l’école d’ici la fin de l’année.

L’élève M. W., en classe de CM2 à l’école Notre-Dame des Victoires, souffre-t-il du coronavirus ? La réponse est oui, pour les autorités médicales et l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Diourbel. Docteur Moussa Ndiaye, le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel, confie : ‘’On a eu à enregistrer un cas qui a été testé hier (mercredi) et dont les résultats sont revenus positifs. Il a été déjà détecté à l’école, parce que dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, les gens avaient décelé que cet élève était suspect. Il a été conduit à l’hôpital et après prélèvements, les résultats sont revenus positifs.’.

Quid de la prise en charge de ce potache ? Le médecin-chef explique : ‘’La particularité, c’est que c’est un élève. Il a fréquenté une structure scolaire. Mais, au niveau de l’école, avec l’application du protocole sanitaire, il n’y a pas de risque d’avoir des contacts à risque, parce que les gens respectent la distanciation sociale, les élèves et le corps enseignant portent des masques. Il n’y a pas un risque élevé. Il n’y a pas de risque sanitaire. On ne va pas fermer l’école, parce que si on devait le faire, toutes les structures sanitaires où des cas ont été décelés allaient être fermées, parce que tous les cas ont été pris en charge dans ces structures. Il est pris en charge à domicile, comme le stipule le protocole.’’

Interpellé sur la question, l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Diourbel répond : ‘’Ce matin (jeudi), nous avons été informés d’un cas de coronavirus à l’école Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Je peux simplement dire que la question de la fermeture n’est pas à l’ordre du jour, mais les autorités sanitaires peuvent nous conseiller. Je peux dire que s’il y a une école où il est vraiment sûr de travailler à Diourbel, c’est Notre-Dame des Victoires, parce que même le jour de la rentrée, on y a fait un tour avec les autorités et c’est l’une des écoles où le dispositif sanitaire est scrupuleusement respecté.’’

Par ailleurs, ces propos contrastent avec ceux de la famille. Cette dernière soutient mordicus que leur enfant se porte comme un charme. Au quartier Thierno Kandji où habite le potache, c’est une famille choquée et meurtrie qui nous accueille dans sa maison peinte en blanc. Après les salamalecs, place à l’objet de la visite. La maman, âgée d’environ 30 ans, est stupéfaite. ‘’Tout ce que je peux vous dire, c’est que je suis surprise par ce qui se passe. Je ne cesse de recevoir d’appels téléphoniques. Parmi ces appels, je n’en ai reçu qu’un seul en provenance des structures de santé. Personne ne s’est déplacée jusqu’ici à la maison et j’entends dire que mon fils, qui était grippé ces derniers temps, est testé positif à la Covid-19. Je pense que si tel est le cas, avant même d’amener mon fils à l’hôpital Lübke, il fallait m’aviser. Ce qui n’a pas été fait. Vous le voyez, il est là avec ses amis qui étaient venus le chercher pour aller jouer au football. Il ne sortira plus et ne retournera plus à l’école le reste de l’année scolaire, parce qu’il a été stigmatisé’’, dénonce-t-elle.

Et cette dame au teint clair d’ajouter : ‘’Je m’en remets à Dieu. Je sais seulement que ceux qui ont parlé de cette affaire dans les médias nous ont causé du tort.’’

Au niveau de l’école, le directeur renseigne que l’élève souffrait de maux de gorge et de tête, et qu’il ne peut croire que ce potache en question soit atteint de la Covid-19, parce que ‘’n’ayant pas reçu un document qui atteste qu’il est testé positif à la Covid-19’’. Il renchérit : ‘’L’école n’est pas mise en quarantaine et les enseignements-apprentissages se poursuivent.’’

Boucar Aliou Diallo