La décision du ministre de l’Intérieur de fermer les salles de spectacle, eu égard à la courbe de progression de la Covid-19 au Sénégal, met artistes et acteurs culturels dans le désarroi. L’Association des métiers de la musique du Sénégal évalue une perte de 4 milliards de francs CFA pour la musique et plus de 100 milliards pour tout le secteur culturel.