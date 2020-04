Au moment où la ville de Mbour compte plus d'une quinzaine de cas d'infection au Coronavirus dont 3 cas issus de la transmission Communautaire, et que les agents de santé commencent à être infectés un peu partout dans le pays, tous les services sont sur le qui-vive dans ce contexte de riposte contre la Covid-19. Dans ce cadre, Enda Santé a choisi de renforcer le dispositif sécuritaire de l'hôpital départemental de Grand Mbour.

La Direction de l'hôpital a reçu hier un lot d'équipements de protection individuelle, des gants d'examen, des thermoflash, des masques chirurgicaux (de type Ffp2). Un appui fait, grâce à un financement du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg. Une opportunité pour les autorités sanitaires de l'hôpital départemental de rappeler que, malgré la propagation de la pandémie à une vitesse non encore maîtrisée, les autres pathologies continuent d'exister.

Selon la Directrice de l'hôpital, "ce matériel va soulager. On en a besoin, d'autant plus qu'on est en phase pandémique. On ne sait pas quand on va s'en sortir et on continue à prendre en charge les malades, que ce soit ceux du Covid ou non Covid. Les gens continuent à fréquenter l'hôpital, parce qu'il y a les autres pathologies à prendre en charge, mais surtout, avec l'apparition de cas communautaires et la phase asymptomatique de la maladie, le personnel se doit de se protéger pour éviter d'être contaminé’’.

Vu sous ce rapport, les gens doivent être plus conscients quant au respect des mesures édictées par les autorités compétentes. "On est à un stade où les gens doivent être conscients des risques de cette maladie. Il faut qu'on aide les autorités. Il n'y a pas que les malades du Covid-19. Mais il y a aussi d'autres maladies, nous devons les protéger. Il faut respecter les mesures pour éviter une large propagation de la maladie. Ne sortir de chez soi que quand c'est nécessaire et en sortant prendre le maximum de précautions possibles", indique Fatou Diop.

Dans le même sillage, Florine Kalondji fait savoir que cette maladie est devenue une réalité quotidienne affrontée par les peuples à travers le monde entier. À en croire la Chargée de Projet de Enda Santé basée à Mbour, le Coronavirus n'est ni une invention ni une illusion. Dans ce sens, montre-t-elle, "pour protéger la nation et les communautés, il est essentiel, même vital, que les populations adoptent les gestes barrières et qu'elles respectent l'ensemble des directives qui ont été données par le gouvernement et les autorités sanitaires.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)