Face à la rupture brutale de la continuité des enseignements entrainant la remise en cause du calendrier scolaire, le dénouement de l’année académique se complique, constate la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep). Comme plan de sauvetage, l’organisation a produit, ce 5 mai, une contribution documentée, sur la base de propositions agrégées d’experts scientifiques et médicaux.

La Cosydep a partagé sa contribution au plan de reprise des enseignements. Elle est le produit d’un long processus de réflexion. La plateforme propose cinq scénarii de redémarrage des enseignements. Ses membres se fondent sur des préalables, des conditions, des projections et des hypothèses. Sur la base d’avis d’experts scientifiques et médicaux.

Ainsi, ils proposent une reprise sur l’ensemble du territoire et pour tous les élèves, à la date du 5 mai 2020. Une reprise progressive, en commençant par les régions et départements non encore touchés, en mai. Une reprise progressive, en commençant par les classes d’examen, en fin mai. Une reprise progressive à partir de juin. En dernière proposition, une reprise non synchrone par une autonomisation des académies en fonction du gap horaire.

La Cosydep révèle que l’analyse des différents scénarii proposés pour l’aboutissement de l’année en cours, montre, en chacun d’eux, des limites. Mais aussi nécessite des innovations majeures à opérer. En ce sens, l’organisation conseille de prendre des dispositions anticipatoires. Et cela dans cette période qui nous sépare de la reprise.

Dans ce sens, elle propose la sécurisation des établissements, en tant que patrimoine. Pour cela, il est préconisé de renforcer les services de gardiennage et d’assurer le paiement des factures d’eau et d’électricité. Il est également suggéré le nettoyage et la désinfection systématique, chaque soir, de tous les établissements en amont, à partir de la reprise.

Une mise à disposition d’un fonds destiné à l’accompagnement du processus de reprise (thermo-flash, dispositif de lavage des mains, produits d’hygiène, masques, création et/ou fonctionnalité de blocs sanitaires, guide de résilience, etc.) est demandée.

Cependant, pour une reprise des cours, il faut des enseignants. La Cosydep pense qu’il est possible d’organiser rapidement le retour des enseignants dans leurs lieux de service. Celui-ci est conditionné à la soumission des enseignants à des tests de la Covid-19.

En outre, il est demandé la définition d’un plan d'hygiène incluant le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation sociale, le respect des gestes barrières. Mais aussi la mise à disposition d’un personnel d’accompagnement au niveau de chaque IEF (assistants sociaux, psychologues conseillers, agent de santé…) en impliquant les collectivités territoriales et les organisations communautaires.

