Covid-19 - Sutsas

Les femmes du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) plaident pour la restriction ou l’annulation de toute manifestation publique. ‘’Partout et auprès de chacune, nous vous exhortons à s’armer du courage de rappeler les mesures et de la fermeté pour exiger de chaque personne l’obligation de restreindre, voire renoncer à l’organisation, à la tenue ou simplement la participation à toute manifestation publique susceptible de constituer une menace sérieuse à la propagation du virus. (Ceci) en nous conformant aux mesures édictées dans le communiqué des femmes de l’Unsas du 5 mars 2020’’, disent les femmes syndicalistes dans une déclaration transmise à ‘’EnQuête’’.

Ainsi, en leur qualité d’agents, techniciennes, de travailleuses modèles de la santé et de l’action sociale, en conformité avec les exigences et directives de protection/prévention contre la menace pendante, ces femmes estiment qu’elles devront ‘’exceller’’ dans cette lutte par leurs attitudes et comportements différents.

‘’Chaque femme est un levier, une canalisatrice du changement requis pour faire reculer le désastre qui nous guette tous partout. Nous sommes aujourd’hui sûrement toutes informées et sensibilisées à la réalité de la présence effective du coronavirus dans notre pays’’, renchérissent-elles. Aussi, elles pensent qu’elles devront inviter les citoyens à la ‘’prudence maximale’’ et recommander autour d’elles l’observance des mesures et postures ‘’responsables et protectrices’’ de sécurité sanitaire.